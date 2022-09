25.10 Clinic já abriu com várias especialidades médicas na Curia

É a mais recente clínica médica a abrir no concelho de Anadia. A 25.10 Clinic surge pelas mãos de três jovens empreendedores que decidiram apostar no concelho que os viu nascer.

O rosto deste novo espaço é a médica dentista, Ana Carolina Santos que, no dia da inauguração (sábado, dia 17 de setembro), revelou que depois de vários anos de experiência como médica dentista era chegada a hora de “criar algo com o meu cunho pessoal e que fosse ao encontro dos meus ideais”, por forma a dar corpo a um espaço que se identificasse, sobretudo, com a sua forma de ser e de estar.

Natural de Vilarinho do Bairro, Ana Carolina Santos aposta na Curia por perceber que vem colmatar uma lacuna existente nesta área, mas também por “ser um local que amo e que, embora em crescimento, não perdeu a sua matriz rural. Médica dentista, Ana Carolina Santos tem como sócios os primos, Ricardo e Carlos Tribuna

A Curia é um local muito verde, que transmite muita calma, paz e serenidade”, destacou a jovem médica convicta de que aqui existe um “grande potencial de crescimento que nos permite desenvolver e crescer, abrangendo populações e freguesias circundantes”, na medida em que a policlínica terá várias especialidades.

Um investimento de vulto mas que Ana Carolina Santos e os dois sócios (os irmãos Ricardo e Carlos Tribuna), ambos ligados a outras áreas profissionais, acreditam ser seguro já que a clínica surge precisamente para servir as necessidades da população.

Notícia completa na edição impressa ou digital