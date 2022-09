Ano letivo arranca com nota positiva

Em Anadia, o encerramento do Colégio Salesiano, em Mogofores, não veio criar constrangimentos nos restantes estabelecimentos de ensino do concelho. Pelos Agrupamentos de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB) e de Águeda Sul, falta colocar professores e há mais alunos, mas nada que ponha em risco o arranque do ano letivo.

Máscaras, distanciamento social, horários desfasados… tudo isto faz parte do passado. O ano letivo 2022/2023 marca o regresso da normalidade às escolas, sem medidas obrigatórias de combate à Covid-19.

O regresso às aulas, que deve acontecer entre os dias 13 e 16 de setembro, vai assim começar com maior tranquilidade, pelo menos é essa a expectativa dos diretores das escolas.

Encerramento do Colégio Salesiano não causa impacto em Anadia

Em Anadia, o encerramento do Colégio Salesiano, em Mogofores, não veio criar constrangimentos nos restantes estabelecimentos de ensino do concelho. De resto, os preparativos para receber o novo ano decorreram dentro do expectável.

No Agrupamento de Escolas de Anadia (AEA), a preocupação com as questões logísticas são as habituais: distribuição de serviço, elaboração de turmas, constituição de horários, preparação dos transportes e da cantina (em conjugação com o Município), num ano que mantém ainda o cuidado com as questões relacionadas com a saúde, na adaptação às recentes regras. Neste novo ano escolar, o AEA vai receber 2714 alunos (mais 40 do que no ano anterior) e o Centro Qualifica 1222 formandos, avança o diretor Aníbal Marques.

Ainda que o encerramento do Colégio Salesiano tenha acontecido no final do ano letivo transato, a verdade é que esta situação não trouxe alterações ao Agrupamento.

Em Famalicão, no centenário Colégio de Nossa Senhora da Assunção, a organização do novo ano letivo começou em julho, com múltiplas reuniões de trabalho, que permitiram distribuir o serviço, planificar atividades e elaborar horários.

O novo ano arranca com 491 alunos, do 1.º ao 12.º anos de escolaridade, número que corresponde, sensivelmente, ao mesmo número de alunos que frequentaram o Colégio no ano letivo transato, denotando-se que também aqui, o encerramento do Colégio Salesiano não teve reflexos.

Na Escola Profissional de Anadia (EPA) está tudo a postos para o novo ano.

“As turmas estão formadas, os horários feitos, enfim, tudo ficou planeado em julho, salvo pequenos pormenores que não dependem da nossa vontade”, avança o diretor Adriano Aires, que acrescenta como principal novidade “a libertação do rigor do plano de contingência da pandemia, o desafogo de alguns equipamentos e dos contentores que, para além de roubarem espaço aos alunos, nos tempos de recreio, ofuscavam o conjunto urbano e eram um encargo financeiro significativo”.

Oliveira do Bairro com aumento de alunos e Águeda também pode alargar número

Pelos Agrupamentos de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB) e de Águeda Sul, não há problemas que possam pôr em risco o arranque do ano letivo. Em ambos falta colocar professores e há mais alunos, mas novidades formativas não faltam.

O AEOB terá este ano um aumento significativo de alunos (cerca de 200), tendo já um total de 2930 alunos.

Nas novidades para este ano letivo está uma nova escola. A extensão Frei Gil da Acácio de Azevedo passa a ser autónoma e ter o nome de Escola Básica 2.3 Frei Gil.

No Agrupamento de Escolas de Águeda Sul (AEAS), a preparação do novo ano tem decorrido dentro da normalidade. Ainda há professores por colocar, sobretudo os que virão substituir os que se encontram de baixa médica, mas tudo indica que no dia 16 de setembro, primeiro de dia de aulas, todos os professores necessários estarão ao serviço.

Novidade será um novo curso profissional na Escola Secundária Marques de Castilho, na área das Artes Gráficas, respondendo a uma necessidade de mão-de-obra qualificada identificada pelos empresários do setor.

Por outro lado, o Agrupamento apresentou uma candidatura à criação de um Centro Tecnológico Especializado (CTE) na área da Indústria.

Preparado para mais um ano letivo, o Instituto Profissional da Bairrada (IPB) tem “tudo a postos para um ano excelente e de boa execução”, diz o diretor Nuno Santos, apontando que “a equipa de trabalho está muito comprometida e empenhada em servir bem os nossos alunos, as famílias, as empresas. Reforçámos meios, espaços, materiais e equipamentos”, destaca.

O IPB vai reforçar este ano letivo o projeto TransFormeR´S – Transformar a Educação por uma Razão Social. O IPB vai iniciar o ano letivo com mais de 150 alunos provenientes de 11 concelhos.

