Bairrada também teve marca no longo reinado de Isabel II

O restaurante Casa Vidal, em Aguada de Cima, no concelho de Águeda, tem no seu historial com 58 anos uma linha dourada e real (em ambos os sentidos). Serviu o prato rei da gastronomia bairradina a sua majestade a Rainha Isabel II, que numa visita a Portugal deliciou-se com o leitão do Vidal.

Aquele toque de sabor da Bairrada parece ter aguçado o apetite real ao ponto de pouco tempo depois, a mando da Rainha Isabel II, ter seguido uma encomenda para o Reino Unido. Conta-se, sem grandes pormenores, que terão ido para um banquete de caça num dos palácios da realeza britânica.

O JB recuperou as histórias daquele banquete. A veia empreendedora de Vidal Dias Ferreira e a amizade que tinha com Carlos Moia, conhecido empresário e presidente da Fundação Benfica, influenciada por um conhecido advogado aguedense, Pontes Amaro, acabou por abrir caminho para este toque real da Casa Vidal.

