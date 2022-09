“Bicicletas com Histórias – Profissões de Antigamente” em exibição em Águeda

Em exibição vão estar exemplares únicos com mais de 100 anos, que contam a história das profissões de antigamente e outras da atualidade.

“Bicicletas com Histórias – Profissões de Antigamente” é uma exposição que vai estar patente no Centro de Artes de Águeda, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade e Dia Europeu Sem Carros, que vai ser inaugurada, esta sexta-feira, às 16h30 e vai estar patente ao público até dia 25 de setembro.

“Convidamos a população a visitar esta exposição única que proporciona uma autêntica viagem no tempo, exibindo bicicletas que contam histórias de vida, de pessoas e profissões; é uma oportunidade para conhecer um pouco mais sobre a história do setor das duas rodas, referência no nosso concelho e região”, disse Edson Santos, vice- presidente da Câmara Municipal de Águeda.

De facto, a bicicleta é um ícone e elemento identificativo da cidade de Águeda, fazendo parte da história do nosso território, que vai ser “contada” numa exposição a não perder, onde constam bicicletas que foram usadas nas artes e ofícios de antigamente, como as bicicletas de amolador, de carteiro, de leiteira ou de sapateiro, entre muitas outras.

Esta viagem interpretativa pela história das bicicletas conta com acervo expositivo da Associação Relíquias da Bairrada e arquivo familiar de André Caetano, entre as quais se contam uma bicicleta de competição e duas MACAL com mais de cem anos de história.

No momento da inauguração, amanhã, às 16h30, será desvendado um exemplar único produzido em Águeda, que era usado por um guarda florestal.

A par desta exposição, será apresentado um pequeno documentário “Usos e costumes da bicicleta antiga de outrora”.

Refira-se que esta exposição integra o programa da Semana Europeia da Mobilidade e que conta com várias iniciativas, como o CERCIAG em Movimento , o Trail dos Arrozais (dia 18 de setembro), workshops, a iniciativa “Bicicleta: a tua energia” (em que a população pode pedalar em bicicletas geradoras de energia) e o Águeda Gravel Race (25 de setembro).

De salientar que, no dia 25 de setembro, a Avenida Eugénio Ribeiro, a Rua Dr. Adolfo Portela e a Rua Bombeiros Voluntários estarão encerradas ao trânsito durante todo o dia, até às 18 horas, para receber diversas atividades lúdicas e desportivas, como cycling, insufláveis, gincanas de bicicletas, entre outras.