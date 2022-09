Cantanhede reinicia processo de vacinação em novo espaço

Em Cantanhede, o processo de reforço da vacinação arrancou hoje em instalações localizadas no Mercado do Peixe.

A Câmara Municipal de Cantanhede assinalou hoje, dia 9 de setembro, a abertura do espaço destinado ao Centro de Vacinação, no concelho. Com capacidade para vacinar até 800 pessoas por dia, a nova estrutura está localizada nas instalações do Mercado do Peixe, na ala posterior ao Mercado Municipal e destina-se ao reforço de vacinação à Covid-19 e gripe.

Em nota da autarquia é sublinhado que as pessoas serão contactadas por mensagens escritas enviadas via telemóvel para o contacto associado ao processo clínico.

“O Centro de Vacinação de Cantanhede funcionará às quartas e sextas-feiras das 14h às 19h e sábados das 8h30 às 17h30, o que pode variar consoante necessidades específicas”, lê-se ainda naquela nota.

O edifício, local onde decorrerá todo o processo de vacinação, está preparado com uma sala de preparação, sala de observação, vários postos de vacinação e zonas de recobro para que os vacinados sejam monitorizados nos 15/30 minutos seguintes à toma da vacina, consoante o esquema vacinal.