Certificação da aldeia de Torres é ponto alto da Festa do Bunho e do Junco

A Festa do Bunho e do Junco está de regresso à aldeia de Torres (freguesia de Vilarinho do Bairro) nos próximos dias 7, 8 e 9 de outubro.

O evento, promovido pela Associação Recuperar a Aldeia de Torres reveste-se, este ano, da maior importância, já que durante este fim de semana dedicado às tradições, usos e costumes, mas também às artes e à cultura, a aldeia irá receber a certificação que lhe confere a possibilidade de integrar a rede nacional de Aldeias de Portugal.

Um título alcançado muito por força do trabalho meritório que vem sendo desenvolvido por esta associação e que agora vai ser entregue pelo Município à Junta de Freguesia de Vilarinho do Bairro (dia 9, às 17h), legítima representante da aldeia de Torres.

A atribuição do Certificado “Aldeias de Portugal” resulta de uma candidatura apresentada pelo Município de Anadia e pela Freguesia de Vilarinho do Bairro, aprovada no âmbito do PDR 2020.

Em contagem decrescente para esta que é a 3.ª edição, uma vez mais a gastronomia bairradina, o artesanato, exposições e música ao vivo prometem atrair muitas centenas de visitantes à pequena aldeia.

Sobre os preparativos, a professora aposentada Natália Loureiro e a filha, Susana Loureiro falaram dos pontos altos desta festa, mas também de uma inesperada mas muito desejada certificação que visa diferencial esta aldeia da restante oferta turística por forma a proporcionar aos seus visitantes a “experiência da ruralidade”.

