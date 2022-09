Colisão rodoviária provoca três feridos em Piedade (com fotos)

Uma colisão entre dois veículos ligeiros e uma moto provocou, esta terça-feira, três feridos, um deles com ferimentos graves, na localidade de Piedade, concelho de Águeda.

O sinistro, com alerta às 10h08 ocorreu na Estrada Nacional 333 entre Oiã e Águeda, nas imediações do cruzamento principal daquela localidade. O ferido grave é do sexo feminino e conduzia um dos veículos ligeiros.

A colisão aconteceu por razões ainda desconhecidas, mas testemunhas no local asseguram que o veículo que se deslocava no sentido Águeda-Perrães terá saído da sua faixa de rodagem batendo no carro que seguia em sentido contrário, onde circulava também a moto, que acabaria por envolver-se no acidente. Foi necessário proceder a manobras de desencarceramento.

O trânsito só reabriu hora e meia depois e apenas no sentido Águeda Oiã.

Para além da GNR estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Águeda e de Oliveira do Bairro, num total de 15 operacionais, apoiados por seis viaturas.