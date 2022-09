Concelho de Oliveira do Bairro ganha mais 13 carregadores para carros elétricos

O Município de Oliveira do Bairro vai avançar com a instalação de mais 13 postos de carregamento de veículos elétricos no concelho.

A decisão foi anunciada por Duarte Novo, presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, no âmbito da iniciativa Mix&Move – Semana Europeia da Mobilidade, que se realiza até ao próximo dia 25 de setembro.

Os novos postos vão focar localizados nas zonas industriais e nas áreas centrais das vilas e cidade, das quatro freguesias do Concelho.

Com os 13 novos postos de carregamento de veículos elétricos, que se juntam aos dois já existentes, o concelho de Oliveira do Bairro passa para a lista restrita dos concelhos do país com a maior densidade deste tipo de equipamentos por habitante. “Um sinal de modernidade e ao nível das cidades europeias mais evoluídas”, referiu o autarca.

Duarte Novo relembrou ainda a estratégia que tem sido seguida desde 2017, “na renovação da frota dos serviços municipais com carros elétricos, sempre que possível, abandonando os veículos a combustão interna”, acrescentando que, atualmente, “a limpeza urbana da cidade é efetuada com veículos elétricos”. “Oliveira do Bairro é hoje um concelho mais amigo do ambiente”, concluiu.

Os 13 equipamentos vão ser colocados nos seguintes locais: Freguesia de Oliveira do Bairro – Av. Dr. Abílio Pereira Pinto (junto da Biblioteca Municipal); Rua do Foral, Oliveira do Bairro (junto do nº 48); EM 596, Zona Industrial de Vila Verde (junto do Espaço Inovação); Parque de estacionamento do Parque Desportivo, Oliveira do Bairro (próximo da escada de acesso ao parque infantil). Freguesia de Oiã – Rua Escola C+S, Oiã (junto da Praça do Cruzeiro); Rua do Vale Grande, Zona Industrial de Oiã (junto da cabine de eletricidade); Rua Comissão de Melhoramentos, Oiã (próximo do entroncamento com a Rua Eng. Agnelo Prazeres). Freguesia da Palhaça – Largo da Junta de Freguesia, Palhaça (ao lado do estacionamento de Taxis); Rua A, Zona Industrial da Palhaça (próximo da rotunda). União das Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa – Rua Jacinto dos Louros, Bustos (próximo da rotunda Ti-Maria); Rua 18 de Fevereiro, EN333-1, Zona Industrial de Bustos (em frente à empresa Argex); Rua Manuel Nunes Ferreira Neves, Mamarrosa (em frente à farmácia); Rua António Simões Luzio, Troviscal (junto ao Museu de Etnomúsica da Bairrada).

O “Procedimento de Licenciamento para a atribuição de 13 licenças para a ocupação do espaço público com Postos de Carregamento de Veículos Elétricos no Município de Oliveira do Bairro” foi lançado na última sexta-feira, 16 de setembro, no website da autarquia, aguardando a sua publicação em Diário da República.