Executivo anadiense aprova volto de louvor ao atleta André Santos

André Santos é praticante da modalidade de Kickboxing, atleta do Sporting CP desde 2015 e conta já com um longo palmarés desportivo,

O atleta André Santos, que conquistou o título de Campeão Mundial Wako Pro KI 66,8kg, no evento The Lion’s Crown, que decorreu no Pavilhão João Rocha, em Lisboa recebeu, da Câmara Municipal de Anadia, um voto de louvor pelo feito alcançado. A decisão do executivo foi aprovada em reunião realizada no passado dia 8 de setembro.

“Com este Voto, o Município de Anadia pretende reconhecer o mérito do mais recente resultado desportivo alcançado pelo jovem atleta André Santos, no plano internacional, e a sua ação em prol do desenvolvimento desta modalidade desportiva e na divulgação e promoção do concelho”, avança a autarquia em nota de imprensa.

Acrescente-se que André Santos é praticante da modalidade de Kickboxing, atleta do Sporting CP desde 2015, contando já com um longo palmarés desportivo, do qual constam alguns títulos nacionais e internacionais, com destaque para o título de campeão do mundo superkombat (ISKA Pro em 63,5kg), conquistado em 2017.