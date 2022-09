Jorge Palma, UHF, Ricardo Carriço e Gilmário Vemba vão estar na Mealhada

Começa com teatro, no dia 18 de setembro, e termina com música, às portas do Natal.

A programação para o último quadrimestre de 2022, no Cineteatro Messias, inclui artistas de renome nacional, desde a música de Jorge Palma ou dos UHF ao teatro, com o consagrado ator Ricardo Carriço ou as grandes atrizes do teatro de revista, Florbela Queirós e Natalina José. No stand-up comedy, o destaque vai para os humoristas Gilmário Vemba e Diogo Batáguas.

A programação deste último quadrimestre inicia-se a 18 de setembro com uma peça de teatro que procura retratar o impacto da Batalha do Bussaco numa família da Burguesia do início do século XIX. “Há mesa”, que envolve as companhias de teatro do concelho Aguarela de Memórias, Caixa de Palco, Grupo Cénico de Santa Cristina e Oficina de Teatro do Cértima, será o último de três atos (o primeiro realizado em Mortágua e o segundo em Penacova), no âmbito de um projeto que demonstra a interculturalidade, a história, as tradições e os costumes dos três concelhos, partindo do tema agregador “Invasões Francesas”.

No dia 25 de setembro, haverá um espetáculo para a família. “O Maior Show Infantil” é uma grande produção que juntará as maiores personagens infantis da televisão num ambiente muito diferente do habitual, com cenários surpreendentes e muitos efeitos especiais.

Outubro chega com grandes nomes da música e do teatro

A música será presença assídua no mês de outubro, não fossei logo o dia 1 o Dia Mundial da Música, que será celebrado com fado de João Farinha. No seu trabalho “Ao Vivo”, o músico conimbricense recriará e renovará alguns dos grandes clássicos do fado de Coimbra. Uma nova celebração também terá lugar no dia 16. Andy Scotch, artista mealhadense pioneiro do rap bairradino, festejará os 20 anos de carreira com um concerto no Cineteatro Messias, que contará com um leque de convidados especiais e momentos de dança e de teatro. Em termos musicais, o mês fecha com chave de ouro, a 29, com o grande compositor e intérprete Jorge Palma, autor de canções como “Frágil”, “Deixa-me Rir”, “Dá-me Lume” ou “Encosta-te a mim”, que se tornaram hinos intemporais. Vicente Palma e Gabriel Gomes (ex-Madredeus e Sétima Legião) são os dois músicos que o irão acompanhar em formato acústico.

No dia 7, chega à Mealhada “Monólogos do Pénis”, a grande comédia do ano com duas figuras conceituadas do mundo da representação. Ricardo Carriço e Ricardo Castro vão revelar o que pensam os homens quando as mulheres não estão presentes. Será igualmente no palco do Cineteatro Messias, no dia 15, que Florbela Queiroz e Natalina José, duas das maiores vedetas do teatro de revista, levarão à cena o “Olha que Duas”. Mas em outubro ainda haverá mais um grande momento de boa disposição. Dia 22 será a vez de Diogo Batáguas. O autor do “Relatório DB”, podcast líder das tendências no Youtube onde o humorista desconstrói, de forma hilariante, os acontecimentos que mais marcaram a sociedade, trará ao Cineteatro Messias o seu novo espetáculo de stand-up comedy, designado “Processo”.

Musicais infantis, stand-up de Gilmário Vemba e concertos de Teresa Salgueiro e UHF

No início de novembro, no dia 5, a programação do Cineteatro Messias voltará a ter mais um musical infantil. Repleto de personagens divertidas e aventureiras, “Madagáscar”, considerado um dos espetáculos infantis de maior sucesso de sempre, promete muita alegria e diversão.

No mesmo mês, terão lugar duas peças de teatro. A primeira é “A Lição”, dia 12, com texto de um dos mais clássicos dramaturgos de sempre, Eugène Ionesco, mostrará ao público que o mundo não está assim tão diferente do que era quando esta peça foi estreada em 1951, em Paris. A segunda peça de teatro será a 18 e estará a cargo da Caixa de Palco. Trata-se de um espetáculo com o título “Na Companhia de Saramago”, desenhado a partir de um diário da vida e obras de José Saramago, passando por “Memorial do Convento”, “O ano da morte de Ricardo Reis”, “Ensaio sobre a cegueira”, entre outras. Uma proposta artística que primará pelo estímulo à leitura e pelo acompanhamento literário de um nome incontornável da nossa literatura.

Tal como novembro, também dezembro começará com um musical infantil. Dia 1 será a vez de “O Feiticeiro de Oz”, uma aventura com todos os ingredientes para assegurar muita diversão, com uma mensagem pedagógica que enaltece os valores da família, da amizade, da solidariedade e da entreajuda.

O stand-up comedy regressará dia 3 com Gilmário Vemba, comediante angolano que se tornou conhecido após a sua bem-sucedida participação em ‘TaskMaster’, programa da RTP1, e que podemos agora ouvir nas manhãs da Rádio Comercial, ao lado de Vasco Palmeirim, Nuno Markl (os apresentadores de TaskMaster), Pedro Ribeiro e Vera Fernandes.

A programação para o último quadrimestre no Cineteatro Messias encerra com música. Dia 10 de dezembro, Teresa Salgueiro, ex-vocalista dos Madredeus e uma das vozes mais prestigiadas da música portuguesa, sobe ao palco para um concerto intitulado “Por dentro do silêncio”, que reflete a influência de compositores e intérpretes que, com o seu talento e intervenção, marcaram o nascimento da democracia em Portugal.

Às portas do Natal, o público será brindado com a presença dos UHF, uma das bandas de culto da música nacional. Com temas como “Cavalos de Corrida”, “Rua do Carmo”, “Menina Estás à Janela” ou “Matas-me com o Teu Olhar”, passando por “Podia Ser Natal”, “Silent Night” ou Hallelujah”, os UHF prometem um concerto para toda a família e bastante adequado á época de Natal. Este espetáculo tem a particularidade de ter em palco, como convidados, a Oficina de Música da EB2 da Mealhada e a Escola de Música da Associação Jovens Cristãos de Luso.

Programação eclética no Cineteatro Messias e afirmação do município como polo cultural da região

Em conferência de imprensa de apresentação da programação para o último quadrimestre deste ano, realizada esta segunda-feira no Cineteatro Messias, Gil Ferreira, vereador da Cultura da Câmara da Mealhada, revelou ter orgulho nas propostas da programação do Cineteatro Messias para esta temporada: “Caraterizam-se pela sua inequívoca qualidade, com artistas da primeiríssima linha da música, do canto, do teatro e do stand-up nacionais. É igualmente uma programação bastante eclética, que responde a uma diversidade de registos e de linguagens. Por fim, é uma programação que combina artistas que ocupam, de forma incontestável, um lugar firmado na história da música e do teatro nacional, com artistas do nosso concelho e que igualmente merecem a nossa atenção – numa perspetiva que considera o nosso município um território onde ocorrem espetáculos de elevada qualidade, mas onde igualmente os artistas locais ocupam um espaço importante e são valorizados”.

Na mesma conferência de imprensa, o presidente da Câmara da Mealhada, António Jorge Franco, vincou que a aposta na cultura não se tem cingido apenas ao nível da oferta no Cineteatro Messias. “Temos também apostado fortemente na cultura fora do Cineteatro Messias e essa aposta tem sido reconhecida fora de portas, ou seja, fora do concelho”, afirmou o autarca, acrescentando que a intenção é dar continuidade a esse trabalho e afirmar o município como “um polo cultural da região”, não só entre os distritos de Aveiro e Coimbra, mas também de Viseu.