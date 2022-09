Jovem aluna da Mealhada vence concurso televisivo

A aluna do Agrupamento de Escolas da Mealhada (AEM), Leonor Quinteiro, foi a grande vencedora do concurso da TVI “Uma canção para ti”. A menina, de apenas 11 anos, revelou, mais uma vez, grande maturidade em palco e conquistou o público com a sua poderosa e afinadíssima voz.

A final (no domingo) acabou, porém, por ter um sabor “agridoce”, revelou ao JB a professora Maria Antónia Mota, que acompanhou os seus alunos Leonor Quinteiro e Pedro Pimenta, ao longo dos últimos dois meses, nas viagens a Lisboa. “Fiquei extremamente feliz pela Leonor, mas muito triste pelo Pedro, que não merecia o 4.º lugar.”

Os dois alunos frequentam a Oficina de Música da EB 2/3 da Mealhada, onde, com a Professora Antónia, têm aperfeiçoado a sua musicalidade e técnica vocal.

Antónia Mota confessa-se “física e emocionalmente esgotada, depois desta verdadeira odisseia que vivemos, mas que valeu a pena”.

Considera a evolução de ambos “muito positiva”. O Pedro, “já com uma capacidade vocal e timbre muito próprio; a Leonor, com uma voz maravilhosa, e que foi em crescendo a cada gala [do concurso]”. A menina de 11 anos vai assinar um contrato exclusivo com a editora discográfica Espacial. Quanto ao Pedro, de 14 anos, “tentaremos abrir-lhe outras portas, porque também ele vai ter o seu lugar na música”.

Voto de louvor

A participação no concurso começou com um casting na escola, em maio. “A partir do momento em que soubemos que os dois tinham sido aceites, foi trabalhar, trabalhar, trabalhar, para o concurso da TVI e para o nosso concurso de talentos, em junho. Foi penoso, mas muito gratificante”, considera a Professora Antónia, que vai continuar a contar com o Pedro e a Leonor na sua Oficina de Música.

Para breve já estão agendados alguns espetáculos: dia 25 de setembro, no Luso, e a 5 de outubro, também no Luso, num espetáculo a convite da Associação 4 Patas e Focinhos, pela causa animal. “Temos também um convite para a Pampilhosa e, com a Oficina de Música, um concerto com os UHF, em dezembro, no Cineteatro Messias”.

O sonho de Antónia Mota era realizar muito em breve um concerto com os dois participantes no concurso da TVI, e com outros alunos da Oficina de Música, “para que se reconhecesse o trabalho destes meninos e incentivar outros colegas a frequentar estas aulas.”

Na segunda-feira, dia seguinte à final, a Câmara da Mealhada atribuiu um voto de louvor aos dois alunos do AEM, extensivo à professora, como reconhecimento pelo “magnífico trabalho desenvolvido por parte da professora, pela Escola e por estas crianças, um trabalho longo e exigente, que a comunidade tem vindo a acompanhar, e que deve ser enaltecido e apresentado como exemplar daquilo que pode ser feito em ambiente extra-aulas”, referiu Gil Ferreira, vereador da Educação e da Cultura.