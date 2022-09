Marca “As 4 Maravilhas da Mealhada” abre período de candidaturas

Restaurantes, hotéis, cafetarias, assadores e padarias poderão renovar ou candidatar-se pela primeira vez às insígnias do projeto.

É já a partir de 5 de setembro que a marca “Água | Pão | Vinho | Leitão. As 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada” abre novo período de candidaturas. Restaurantes, hotéis, cafetarias, assadores e padarias poderão renovar ou candidatar-se pela primeira vez às insígnias do projeto, que promove a qualidade e excelência dos principais ícones da Mesa da Mealhada. O prazo de candidaturas decorre até 1 de outubro.

Este novo período de candidaturas visa renovar a marca e alargar o universo de estabelecimentos que a possam ostentar durante o período 2022/2024. Podem concorrer todos os estabelecimentos do concelho da Mealhada possuidores de licença de utilização e/ou exploração ligados à produção, confeção e/ou venda dos quatro produtos “estrela” da gastronomia mealhadense: água, pão, vinho e leitão.

Os candidatos podem apresentar candidatura a uma, duas, três ou às quatro Maravilhas na categoria de produtor e/ou vendedor. Aqueles que forem selecionados poderão, assim, ostentar as insígnias da marca nos seus estabelecimentos, transmitindo ao consumidor a garantia de qualidade e genuinidade dos seus produtos.

Marca criada há 15 anos

A marca “Água | Pão | Vinho | Leitão. As 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada” foi criada pela Câmara Municipal em 2007, dando corpo a um projeto que tem como objetivos a valorização e promoção dos quatro ícones gastronómicos do concelho, distanciando-os de outros que não são mais do que meras reproduções, sem respeito pela tradição e genuinidade.

“Pretendemos, deste modo, preservar e valorizar o nosso património gastronómico, perpetuar o saber fazer deste território e transmitir ao consumidor uma garantia de qualidade. Garantir ao cliente que, quando escolhe um local que ostenta a insígnia da marca, esse agente económico assume o compromisso de cumprir os preceitos que garantem um produto de qualidade e de excelência”, explica Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada. “Defendemos que esta é a via para reforçar o posicionamento da Mealhada enquanto destino gastronómico e contribuir para o alcance dos objetivos da estratégia regional no que respeita à valorização da oferta turística e promoção dos produtos singulares”, sublinha a autarca.

Júri visita locais

O processo de avaliação de candidatura inclui visitas aos locais por parte do júri, composto por um painel que inclui entidades como a Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra (que preside), o Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar, a Associação de Municípios Portugueses do Vinho, a Associação dos Escanções de Portugal, a Comissão Vitivinícola da Bairrada, AHRESP – Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, Turismo do Centro de Portugal e Ana Paula Pais, a título de convidada.

A candidatura pode ser formalizada, online em http://4maravilhas.cm-mealhada.pt/ ou no Posto de Turismo e Loja Maravilhas da Mealhada.