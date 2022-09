Menina atropelada com gravidade em Oliveira do Bairro

Uma menina com cerca de 4 anos foi atropelada esta tarde, na Rua dos Colégios, em Oliveira do Bairro. O trânsito está interrompido, no sentido Oliveira do Bairro – Sangalhos.

Segundo testemunhas no local, a criança terá subitamente largado a mão da irmã mais velha e atravessou a estrada para ir ter com a mãe, que se encontrava do lado oposto da via, sendo colhida por um veículo ligeiro.

A criança está a ser assistida no local e o seu estado inspira cuidados. A irmã e a condutora do veículo também estão a ser assistidas, devido ao choque.

O alerta foi dado cerca das 17h30, encontrando-se no local três viaturas dos Bombeiros de Oliveira do Bairro, a VMER e a GNR local.