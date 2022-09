Mix & Move de Oliveira do Bairro envolveu cerca de 10 mil pessoas

Edição de 2022 fechou portas no domingo. Em todas as iniciativas do evento terão participado 10 mil pessoas.

A iniciativa Mix&Move Oliveira do Bairro terminou no passado domingo, dia 25 de setembro, com uma prova de cicloturismo, num fim de semana também marcado pela iniciativa Municípios Sem Fronteiras.

O cicloturismo, que contou com mais de três centenas de participantes, encerrou a edição de 2022 do Mix&Move Oliveira do Bairro. Em ritmo de passeio, os ciclistas, homens, mulheres e muitas crianças, percorreram as quatro freguesias do concelho de Oliveira do Bairro, perfazendo cerca de 30 km, numa jornada liderada pelo Motoclub Oiacelera.

Pensado para ser acessível a todas pessoas, das mais novas às mais velhas, com muita ou pouca preparação física, o trajeto contou com uma paragem intermédia para abastecimento sólido e líquido, no parque de lazer de Bustos, junto ao edifício da Junta de Freguesia.

No final, e de volta à Praça do Município, de onde partiu o pelotão, os participantes foram brindados com um porco no espeto, continuando o dia em saudável confraternização, repondo energias depois daquela pedalada pelo concelho.

Já a iniciativa Municípios Sem Fronteiras realizou-se em duas sessões, na Praça do Município, colocando oito equipas, duas por freguesia, em competição, a que se juntaram mais duas, uma do Executivo Municipal e outra com elementos dos Executivos das Juntas de Freguesia do Concelho.

Com uma moldura humana assinalável, que esgotou os lugares das duas bancadas, os jogos, bastante criativos, divertiram, não só os participantes, mas também o muito público presente, que pôde também usufruir das barraquinhas das associações, localizadas na Praça do Município.

A equipa vencedora veio da União das Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, que amealhou mais pontos ao longo dos vários jogos que decorreram nas duas sessões.

Em jeito de balanço, Susana Martins, vereadora do Desporto e da Juventude do Município de Oliveira do Bairro, congratulou-se com “a participação muito ativa da população nesta edição do Mix&Move, e em especial dos jovens, que aderiram com muito entusiamos a todas as iniciativas e desafios que lhes propusemos”. “Se contabilizarmos todas as iniciativas do Mix&Move, com destaque para a Caminhada Solidária Noturna, Dia Europeu Sem Carros, Cicloturismo, Municípios Sem Fronteiras, Jogos da Juventude e os concertos na Praça do Município, podemos contabilizar cerca de 10.000 pessoas envolvidas nestas atividades, o que é um número muito expressivo para a dimensão do nosso concelho”, acrescentou a autarca.

Recorde-se que o Mix&Move Oliveira do Bairro, decorreu entre os dias 16 e 25 de setembro, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, com um programa repleto de atividades.

A Semana Europeia da Mobilidade é uma iniciativa da União Europeia e teve este ano como tema “Melhores ligações” (Better connections), tendo contado com a participação de cerca de 3.000 cidades.

O tema deste ano focou-se em cinco pilares (pessoas, lugares, transportes públicos, planeamento e políticas), pretendendo, entre outros objetivos, promover mudanças comportamentais entre pessoas e o que as envolve.