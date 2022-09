Mostra Gastronómica volta à Praia de Mira

A Mostra Gastronómica da Região da Gândara, organizada pela Câmara Municipal de Mira, regressa ao Largo da Barrinha, na Praia de Mira, com quatro dias (dia 15 a 18 de setembro) totalmente direcionados à gastronomia gandaresa.

“É a 23.ª edição, pelo que já é uma tradição, digamos assim, em que nós mostramos o que é a gastronomia da região gandaresa. Não só Mira, mas também de toda a região da Gândara”, disse Raúl Almeida, presidente da Câmara Municipal de Mira.

São seis os restaurantes que vão estar presentes na edição deste ano. A saber: Pátio Tabuinhas, Tapisco By Beto, Cuco, North Star, Apollo Caffé e o Ninho do Pescador, para além da Confraria Nabos e Companhia.

A autarquia dá o mote para o fim da época balnear com este evento, gratuito e, segundo o autarca, pretende-se “fazer a promoção da nossa gastronomia e pretendemos também que, neste fim de semana de setembro da mostra gastronómica, as pessoas continuem a visitar a Praia de Mira. Apesar de acabar a época balnear, há muito para visitar e também tem muito para degustar e para provar das nossas iguarias da Gândara”, frisou o autarca.

No evento podem ser apreciados pratos como Sopa da Avó, Pitáu de Raia, Caldeiradas, Bacalhau com Grelos, Galo com Arroz de Cabidela e Rojões à Gândara, entre outros.

A iniciativa vai incluir um setor de artesanato, bem como um programa de animação variado ao longo dos quatro dias.

A Oficina de Saberes e Sabores vai apresentar vários ‘showcookings’ nos quais os visitantes podem participar e aprender a confecionar vários pratos típicos locais, como, por exemplo, Sardinha na Telha ou Enguias Suadas.

A cerimónia de abertura da 23.ª edição da Mostra Gastronómica da Região da Gândara decorrerá na quinta-feira, a partir das 18h30.

“É um fim de semana de mostra da gastronomia, de artesanato, de divulgação da nossa gastronomia, cultura e tradições”, adiantou Raul Almeida.

Considerando que nos últimos dois anos a mostra gastronómica não se realizou, o autarca perspetiva que o evento atraia muitas pessoas.

“Esperamos que a mostra gastronómica seja um encerramento em grande do verão” deste ano, concluiu.

Programa cultural

Dia 15 setembro

18h30 – Sarr´a Velha

21h00 – Estudantina

Dia 16 setembro

15h30 – Oficina saberes e sabores – Pitáu de Raia

18h30 – Sons na Barca com Maurício Távora

20h00 – Da Cruz One Man Band

22h30 – João Gentil

Dia 17 setembro

15h30 – Oficina saberes e sabores – Sardinha na Telha

18h30 – Sons na Barca com Tomás Pauzeiro e David Cardoso

20h00 – A Chiclateira

21h00 – Picadinhos da Concertina

23h00 – Fora da Caixa

Dia 18 setembro

15h30 – Oficina saberes e sabores – Enguias Suadas

16h30 – Emcantos

18h30 – Sons na Barca com Nuno Cipriano

20h30 – Grupo Folclórico do Poço da Cruz