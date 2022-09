Patologista Sobrinho Simões dá palestra aberta na UA

Manuel Sobrinho Simões foi considerado em 2015 o mais influente patologista do mundo e Prémio Pessoa em 2002.

O cientista e médico Manuel Sobrinho Simões, considerado em 2015 o mais influente patologista do mundo e Prémio Pessoa em 2002, vai estar na Universidade de Aveiro (UA) para uma palestra aberta sobre prevenção, tratamento e investigação sobre cancro.

O evento acontece na próxima segunda-feira, dia 19 de setembro, às 21h, no Auditório da Reitoria da Universidade de Aveiro.

A palestra, aberta a toda a comunidade aveirense, tem como título “Cancro: há esperança na Prevenção, Tratamento e Investigação?” e constitui o evento inaugural do Programa de Literacia em Saúde “Vamos aprender sobre Cancro”, promovido pelo Departamento de Ciências Médicas (DCM) da Universidade de Aveiro, em parceria com o Instituto de Biomedicina (iBiMED), a Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, a Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro e várias outras instituições da Região de Aveiro.

Este programa tem como objetivo promover a Saúde e a Educação para a Saúde na área do Cancro.

Considerado, em 2015, o mais influente patologista do mundo, Manuel Sobrinho Simões foi galardoado com vários prémios nacionais e internacionais ao longo da sua carreira dedicada ao Diagnóstico e Investigação em Cancro. Entre eles incluem-se o Prémio Pessoa (2002), o Prémio Ciência VIVA (2016), a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (2004) e a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada (2017).

A participação na palestra é gratuita, mediante inscrição prévia através do formulário criado para o efeito.

Para mais informações contactar: aprendersobrecancro@gmail.com