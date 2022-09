Problema na água em Anadia está resolvido, garante autarquia

A Câmara Municipal de Anadia acaba de emitir um comunicado (o 3.º) dando conta de que “após as análises de controlo e vigilância, pela Câmara Municipal e pela Autoridade de Saúde local, no sistema de abastecimento de água de Anadia,” a água distribuída pela rede pública está própria para consumo humano.

“À data de hoje, 5 de setembro, a água cumpre todos os parâmetros que classificam a mesma como própria para consumo humano, incluindo a ingestão da água”, lê-se no comunicado.

Ainda assim, o Município anadiense faz um apelo à população no sentido de que “qualquer situação anómala que, entretanto, seja verificada pelos consumidores deve, de imediato, ser reportada aos serviços técnicos municipais, através dos seguintes endereços eletrónicos: equipamentos.r.leal@cm-anadia.pt ou aguas.j.cardoso@cm-anadia.pt .”

No comunicado, é ainda lançado um apelo ao “consumo moderado da água, evitando assim desperdícios e utilizações desnecessárias.”

Recorde-se que no passado mês de agosto, dia 24, a autarquia foi forçada a emitir um primeiro comunicado, no seu site e página do Facebook (e divulgado também pelas Juntas de Freguesia), após serem reportadas várias queixas de munícipes sobre a qualidade da água da rede, que se verificava acastanhada e com mau cheiro.

O comunicado confirmava então que perante “as bactérias detetadas nas análises realizadas, existem alguns riscos para a saúde relacionados com o consumo direto de água da rede pública”.

Cinco dias depois, num novo comunicado, a 29 de agosto, o executivo de Teresa Cardoso dava conta de que os resultados das últimas análises à água da rede de abastecimento público do concelho de Anadia, efetuadas no dia 26 de agosto, indicavam que todos os parâmetros avaliados estavam próximos dos valores de referência, aconselhando a que os cuidados referidos no primeiro comunicado devessem ainda ser mantidos até indicação contrária.