Semana Europeia da Mobilidade arranca esta sexta-feira na Mealhada

Começa esta sexta-feira, dia 16 de setembro, na Mealhada, a assinalar-se a 21.ª edição da Semana Europeia da Mobilidade (SEM) e 23.ª do Dia Europeu Sem Carros, cujo tema central é “Combina e Move-te!”, até 22 de setembro, com múltiplas iniciativas dirigidas à população. O objetivo é sensibilizar para os benefícios da atividade física e de um espaço público livre de automóveis.

Neste dia, às 20h, na Casa Quinhentista, na Pampilhosa, o GEDEPA realiza a 3.ª edição do Pampitunas, um encontro de Quarentunas, com atuação da Quarentuna de Coimbra, de Córdova e de Málaga. Entrada livre.

Nos dias 16, 19, 20 e 21 de setembro, às 9h30 às 16h30, no Parque da Cidade da Mealhada, há Gincana de bicicleta e Peddy Paper da Mobilidade. Inscrições: centroambiental@cm-mealhada.pt ou 231 205 389.

Ainda no dia 16, das 20h30 às 22h, no Jardim Municipal da Pampilhosa, decorre a atividade Pampilhosa, Caminhada Combina e Move-te! Inscrições: https://bit.ly/semmobilidade22 .

No sábado, dia 17 de setembro, às 19h, na Alameda do Casino do Luso, decorre a “Noite Branca”. O programa de animação do Luso “Verão em festa” vai ter uma noite branca com muita música e animação. Entrada livre.

Das 20h30 às 22h, é a vez do Jardim Municipal de Barcouço receber a atividade Barcouço, Caminhada Combina e Move-te! Inscrições: https://bit.ly/semmobilidade22 .

No domingo, dia 18, das 9h30 às 12h30, na Quinta dos Coutos, há um Encontro das Duas Rodas, um passeio de cerca de 17 quilómetros. Inscrições: https://bit.ly/semmobilidade22 .

Ainda no domingo, o Mercado da Pampilhosa recebe o mercadinho livre com artesanato e comércio local das 10h às 18h.

No mesmo dia, às 17h, no Cineteatro Messias (Mealhada), pode assistir à peça de teatro “Há mesa”. À mesa de jantar, procura-se retratar o impacto da Batalha do Bussaco numa família da Burguesia do século XIX. Com as interpretações da Oficina de Teatro do Cértima, da Aguarela de Memórias e do Clube Cénico de Santa Cristina. A entrada é gratuita.

O fim de semana termina na Alameda do Casino do Luso, com um “Festival de Filarmónicas”, a partir das 18h, no âmbito do programa de animação do Luso “Verão em festa”. Conta com as atuações da Associação Filarmónica de Luso e da Associação Filarmónica Lyra Barcoucense 10 de Agosto. Entrada livre.