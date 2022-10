13 Escolas de Anadia galardoadas com Bandeira Verde

Os Centros Escolares das Avelãs, de Arcos, de Paredes do Bairro, de Sangalhos, de Tamengos, o Colégio Nossa Senhora da Assunção, a Escola Básica e Secundária de Anadia, a Escola EB de Vilarinho de Bairro, as Escolas EB1 da Moita, de Vila Nova de Monsarros, do Chãozinho/JI Amoreira da Gândara, da Poutena e o Jardim de Infância de Vilarinho do Bairro foram galardoadas com a Bandeira Verde Eco-Escolas 2021-2022, atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).

O trabalho desenvolvido por estes estabelecimentos de ensino, no âmbito da sustentabilidade ambiental, é assim “merecidamente reconhecido, dignificando o concelho, sendo um motivo de orgulho para toda a comunidade anadiense”, refere a autarquia, em nota enviada ao nosso jornal.

