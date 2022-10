Anadia salvou a honra do convento na Taça de Portugal

Num jogo entre duas equipas bem conhecidas da Liga 3, o Anadia até esteve em Fafe, mas Fausto Lourenço, com dois golos, colocou os Trevos na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Menos sorte teve o Águeda. Os Galos receberam o Pevidém, adversário do Campeonato de Portugal, e só foram derrotados nos descontos (1-0), quando jogavam em inferioridade numérica.

Pelo caminho ficou também o Marialvas, sendo que a Sanjoanense, a jogar em casa, acabou por ser mais forte (3-1).

No Campeonato SABSEG, num jogo cheio de golos, Oliveira do Bairro e LAAC empataram a três golos, num jogo em que qualquer das equipas podia ter ganho.

O mesmo resultado verificou-se no Valonguense – Ovarense.

O Pampilhosa derrotou em casa o Pinheirense por 3-1, e o Fermentelos – Águeda foi adiado para dia 5 de outubro.

Na 1.ª Divisão Distrital, a 2.ª jornada foi atípica para as equipas bairradinas, sendo que duas delas jogaram entre si, com o Mealhada a perder em casa com a Juve Force por 3-0. O Águas Boas, em casa, teve excelente estreia, ao derrotar o Macieira de Cambra, por 4-3, com o golo do triunfo a chegar perto do fim.

O Mourisquense perdeu em casa, frente ao Vista Alegre, por dois golos sem resposta.

Já o Calvão aproveitou esse fator e ganhou ao Avanca (5-2).

No regresso da 2.ª Divisão, o Mamarrosa entrou com o pé direito ao vencer em casa o Macinhetense por 1-0, acontecendo o mesmo ao Ribeira/Azenha (goleada ao Sosense por 6-1); do VN Monsarros, 4-0 sobre o Mourisquense B, e o Santo André, que levou a melhor sobre o Antes, 5-4.

O Carqueijo foi surpreendido em casa pelo Bom Sucesso (2-1) e o Vaguense também não passou na Gafanha (1-0).

Na Liga Portuguesa de Basquetebol, o Sangalhos Boomerang, depois de ver o seu jogo da primeira jornada ser adiado frente ao Lusitânia Basket, recebeu um dos candidatos ao título, o FC Porto, e vendeu muito cara a derrota (71-78). A equipa de Emanuel Silva teve momentos brilhantes, ganhou dois períodos, o primeiro e o terceiro, e só claudicou perto do final.