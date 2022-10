Brinquedos artesanais expostos em Cantanhede

Está patente ao público na Biblioteca Municipal de Cantanhede, até ao próximo dia 31 de outubro, a exposição “Brinquedos Artesanais”. A mostra que apresenta diversos brinquedos e outros artefatos lúdicos infantis, resulta de um convite endereçado pela Biblioteca Municipal de Cantanhede às artesãs e artesãos do concelho de Cantanhede, que se prontificaram a executar e expor os seus trabalhos neste espaço cultural.

Constituída por cerca de uma centena de peças de coleção estão bonecas e bonecos, jogos, carretas, réplicas de carros, motorizadas, bicicletas, aviões, comboios, cordas de saltar e uma casa de brincar, elaboradas de forma artesanal, com recurso a diversas técnicas de confeção como costura criativa com tecidos, croché e utilização de materiais de construção como latas de refrigerantes, madeira, materiais reciclados, cortiça, entre outros.

Os trabalhos expostos são da autoria de Ana Cristina Costa, Cláudia Martins Santos, Fernando Marques, Licínio Mendes Oliveira, Maria Conceição Santos, Maria Dulcineia Oliveira, Maria Isolete Pereira, Márcia Ferreira, Mário Rumor, Nélia Batista, Paula Sousa, Samuel Machado, Sónia Oliveira, Teresa Fernandes e Ulisses Teixeira,

A mostra Brinquedos artesanais apresenta trabalhos elaborados exclusivamente por artesãos amadores e profissionais do concelho, que pretendem assim disponibilizar as suas criações, a sua criatividade, a sua arte, demonstrando a todos quantos visitam este equipamento cultural que também pelo artesanato é possível criar brinquedos, bonitos e imaginativos.

O vice-presidente da Câmara Municipal, Pedro Cardoso, sublinhou “a dimensão artística da exposição e a qualidade dos trabalhos donde sobressai a habilidade, a criatividade e a enorme sensibilidade dos artesãos que produziram estes brinquedos, assim como o interesse pedagógico pela importância que os brinquedos têm no desenvolvimento da criança, no processo de aprendizagem, na formação da personalidade, na organização das emoções, no processamento de informações, na construção da autonomia, entre outros. Uma exposição que nos remete para a importância do brincar”.

O responsável pelo pelouro da Cultura referiu ainda “o interesse da exposição enquanto memória histórica e oportunidade para vermos como brincavam os nossos pais e os nossos avós”.

