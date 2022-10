Bustos: Fátima Lopes apresenta livro na Radiolândia

Fátima Lopes, do programa de televisão “Caixa Mágica”, da SIC, vem a Bustos apresentar o seu mais recente romance.

A Radiolândia – Museu do Rádio, localizada na vila de Bustos, vai receber esta quarta-feira, dia 5 de outubro, às 18h30, a apresentação do livro “Faz o que o teu coração pede”, da escritora e apresentadora Fátima Lopes.

Fátima Lopes, principal rosto do programa de televisão “Caixa Mágica”, emitido nas tardes de sábado na SIC, vem a Bustos apresentar o seu mais recente romance e, seguramente, partilhar algumas histórias interessantes por detrás de “Faz o que o teu coração pede”, lançado em abril deste ano.

Depois do sucesso de “Encontrei o Amor Onde Menos Esperava”, em 7.ª edição, Fátima Lopes regressa ao campo da literatura, com o seu novo romance, “para nos mostrar como a vida é uma construção permanente, feita de desafios diários, onde as respostas que tanto procuramos estão, muitas vezes, mesmo à nossa frente. Uma história inspiradora, que nos mostra a urgência de fazer o que o coração nos pede”.

De referir ainda que o evento, promovido pelo Município de Oliveira do Bairro, é de entrada gratuita, estando sujeito à limitação do espaço.