Câmara da Mealhada abre candidaturas a bolsas de mérito e de estudo

A Câmara Municipal da Mealhada tem aberto, até dia 11 de novembro, o período de candidaturas a bolsas de mérito e de estudo para alunos do ensino secundário e do ensino superior. No total, serão atribuídas 25 bolsas no valor de 21.970 euros.

São cinco as bolsas de mérito a atribuir, no valor de 1.000 euros cada. Visam premiar o sucesso escolar e podem concorrer alunos residentes no concelho da Mealhada que frequentem estabelecimentos de ensino secundário e público no concelho.

No que respeita às bolsas de estudo, serão atribuídas 10 bolsas para o ensino secundário, no valor de 1.000 euros cada, podendo concorrer alunos do secundário, residentes no concelho da Mealhada, em situação de carência económica e com sucesso escolar.

As mesmas condições – residência, carência económica e sucesso escolar– estão subjacentes às 10 bolsas destinadas ao ensino superior, que têm o valor de 697 euros cada.

Perante a realidade social que se vive no presente, o Município da Mealhada decidiu atribuir Bolsas de Estudo a estudantes do ensino secundário e do ensino superior, oriundos de famílias economicamente carenciadas, com o objetivo de ultrapassar as dificuldades socioeconómicas que dificultam o acesso dos munícipes a este ensino e de contribuir positivamente para o desenvolvimento cultural e educacional do concelho de Mealhada.

Os formulários de candidatura e demais informações podem ser encontradas aqui.