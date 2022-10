Centro de Saúde de Águeda sofre reestruturação

Confira as alterações, que terão efeito já a partir do próximo dia 1 de novembro.

A partir do próximo dia 1 de novembro (terça-feira), o Centro de Saúde de Águeda (CSA) vai ser reestruturado. A Unidade de Saúde de Mourisca do Vouga passa a integrar a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Águeda I.

Esta transição fará com que as três unidades de saúde do norte do concelho de Águeda – Macinhata do Vouga, Mourisca do Vouga e Valongo do Vouga, operem em rede entre si. No entanto, a sede mantém-se na UCSP em Valongo do Vouga, por se tratar da unidade mais central no raio das três unidades.

Com esta reestruturação, a população inscrita na Unidade de Saúde de Mourisca do Vouga passa a frequentar a Unidade de Saúde de Valongo do Vouga, quando necessário, deixando de recorrer à Unidade de Saúde de Recardães, como se efetua até ao momento.

Assim, a UCSP Águeda III passa a articular exclusivamente as unidades de saúde na zona ocidental do concelho — Travassô, Fermentelos e Recardães — , com a transição da unidade de saúde de Mourisca do Vouga e respetivos utentes inscritos para a UCSP Águeda I (norte).

O CSA e a Administração Regional de Saúde do Centro (ARS Centro) alertam todos os cidadãos para esta alteração, de modo a evitar deslocações desnecessárias.