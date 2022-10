Empresa Stricker oferece 150 euros aos colaboradores para combater inflação

Empresa do concelho de Cantanhede quer também com esta medida agradecer o empenho, dedicação e compromisso dos colaboradores.

O Grupo Stricker, multinacional de capital português com sede em Murtede (Cantanhede), que atua no setor dos produtos promocionais, ofereceu aos seus colaboradores de Portugal uma compensação monetária no valor de 150 euros (cento e cinquenta euros), pagos com a remuneração de setembro.

Este valor foi atribuído aos colaboradores da Stricker que recebem um salário até 1.000 euros brutos mensais (inclusivé).

Nas palavras que Jorge Alcobia, CEO do Grupo, dirigiu aos colaboradores, a medida pretende também agradecer “o empenho, dedicação e compromisso” das equipas da empresa. Isto depois de um período pandémico de que a Stricker assume estar a recuperar sobretudo devido ao trabalho e empenho diários dos seus colaboradores.

A medida reconhece assim as dificuldades trazidas pelo aumento da inflação e, sendo a Stricker um empregador de referência na região de Cantanhede, vem ainda consolidar a preocupação do Grupo Stricker com a sustentabilidade. Reforça ainda a convicção existente de que as empresas devem devolver, dentro do que lhes é possível, os contributos que recebem das comunidades em que se inserem.

Fundado em 1944, o Grupo Stricker conta com mais de 1000 colaboradores por todo o mundo e, para além da sede em Murtede, possui escritórios em Lisboa, Madrid, Barcelona, Brno, Praga e São Paulo, Shanghai, Ningbo e Shenzhen.