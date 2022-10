Geminação com Lamballe com foco no ensino profissional

Uma delegação de Oliveira do Bairro esteve, entre 13 e 16 de outubro, na cidade francesa de Lamballe, para uma visita de trabalho no âmbito da geminação entre os dois municípios. A iniciativa teve como principal objetivo dar início ao processo de intercâmbio de estudantes do ensino profissional das duas cidades, já no próximo ano, avançou a Presidente do Comité de Geminação de Oliveira do Bairro, Lília Ana Águas.

A comitiva oliveirense contou com a presença de André Chambel, Chefe de Gabinete da autarquia de Oliveira do Bairro, em representação do Executivo Municipal, Clélia Nogueira, Chefe de Divisão da área da Educação do Município, a professora Maria Celene Marques, do Comité de Geminação oliveirense, e ainda Nuno Santos e Alberto Cardoso, nomeadamente Diretor e responsável da área internacional do Instituto Profissional da Bairrada (IPB).

Sobre as reuniões realizadas com os responsáveis franceses, Nuno Santos considerou que “não poderia ter corrido melhor”, apontando que “o IPB está disposto a agarrar esta parceria, que será, sem dúvida, uma mais-valia, tanto para os nossos alunos, como para os professores, que vão enriquecer com novas experiências”.

Para além do ensino profissional, o ano de 2023 vai contar ainda com o habitual intercâmbio de estudantes da Escola Secundária de Oliveira do Bairro e alunos de Lamballe, que frequentam o equivalente ao 3.º ciclo português, interrompido devido às restrições impostas pela Covid-19.