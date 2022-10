José Milhazes é o convidado de “Palavra de Autor” da Biblioteca da Mealhada

O jornalista e escritor José Milhazes é o autor convidado da rubrica “Palavra de Autor – Ciclo de Conversas com Escritores”, dia 12 de outubro, às 17h, na Biblioteca Municipal da Mealhada.

Além de jornalista com um aprofundado conhecimento da realidade russa, José Milhazes é autor de vasta obra publicada, destacando-se “A mais breve história da Rússia”, com edição já este ano, “Cunhal, Brejnev e o 25 de abril (2020), “Do Porto ao Gulag” (2020), “Os Blumthal” (2019) ou “As Minhas Aventuras no País dos Sovietes” (2017).

José Milhazes nasceu e cresceu na Póvoa de Varzim. Em 1977, foi estudar para a União Soviética. Licenciou-se em História da Rússia na Universidade Estatal de Moscovo (Lomonossov) e estabeleceu-se naquele país enquanto tradutor de obras literárias e políticas. Em 1989, começou a fazer trabalho jornalístico na TSF e depois noutros media portugueses. Em 2008, doutorou-se. Regressou a Portugal, em 2015, com um conhecimento incomparável no panorama português sobre a sociedade, a política e a história russas. Em 2013, foi distinguido com a Ordem do Mérito da República Portuguesa.

É toda esta experiência e conhecimentos que o autor irá partilhar com os leitores que com ele partilharem a tarde de dia 12 de outubro, na Biblioteca Municipal da Mealhada.

“Esta rubrica permite-nos ter contacto com diversos autores e é uma oportunidade única para quem gosta de ler, quem gosta de livros e de cultura de uma forma geral. Nesta rubrica, já contámos com Rodrigo Guedes de Carvalho, Pedro Chagas Freitas e agora José Milhazes. É um exemplo das iniciativas que procuramos desenvolver integradas no conceito que temos de “biblioteca” ser muito mais do que o local de recolha e depósito de livros”, explica Gil Ferreira, vereador da Cultura.