Jovem detido por tráfico de droga em Águeda

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Águeda, deteve, no dia 10, um homem de 22 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Águeda.

No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria há oito meses, os militares da GNR realizaram sete mandados de busca, duas bucas domiciliárias e cinco não domiciliárias em veículos e num armazém, as quais culminaram na apreensão de diverso material, como 80 doses de liamba, nove doses de haxixe, três plantas canábis, dois telemóveis, duas balanças de precisão, um computador portátil, 260 euros em numerário, um dispositivo de compressão e produção de comprimidos e diverso material relacionado com o cultivo, acondicionamento e tráfico de estupefacientes.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Águeda.

Esta ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Aveiro, Núcleos de Investigação Criminal (NIC) do Comando Territorial de Aveiro, Destacamentos Territoriais de Anadia, Aveiro e Ovar, e militares dos Posto Territoriais de Águeda e Albergaria-a-Velha.