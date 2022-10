Jovem oliveirense coordena pelouro do Núcleo de Estudantes em Coimbra

O oliveirense Diogo Nolasco, que há dois anos foi o caloiro com a média mais alta a entrar na Universidade de Coimbra, foi eleito coordenador de um novo pelouro do Núcleo de Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (NEFLUC), que trata da Intervenção Cívica, Social e Voluntariado.

Diogo Nolasco, a quem, em criança foi diagnosticado Autismo nível 1 e síndrome de Asperger, tem 28 anos e entrou no curso de História, da FLUC, em 2020/2021, com uma média de 19,8. Reside na Mamarrosa e é coralista do Orfeão de Águeda.

Este mais recente pelouro do NEFLUC promoveu, na tarde da passada segunda-feira, 3 de outubro, no Teatro Paulo Quintela, uma sessão de esclarecimento sobre as Necessidades Educativas Especiais. O encontro teve como oradores dois especialistas em perturbação do espectro do Autismo e Défice de Atenção: Nuno Lobo Antunes e Luís Borges, a sub-diretora da FLUC para os assuntos pedagógicos, Professora Ana Isabel Ribeiro, e o testemunho da estudante do Mestrado em Ensino em História, Beatriz Alpalhão.

Num momento em que, paulatinamente, os estudantes com necessidades educativas especiais vão conquistando o seu lugar no ensino superior mas em que, ao mesmo tempo, prevalecem muitas incompreensões, preconceitos e situações mal resolvidas, o NEFLUC organizou este evento, como forma de sensibilizar a comunidade FLUC para uma maior compreensão, um maior conhecimento e uma maior capacidade de integração e acolhimento, bem como uma maior capacidade de aproveitamento das capacidades singulares destes estudantes que são, tantas vezes, desaproveitadas e desvalorizadas, com todas as consequências que isso acarreta, para uma sociedade que se quer cada vez mais inclusiva, mais igualitária e mais democrática na sua capacidade de acolher a diversidade.