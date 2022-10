Mealhada aposta na criação de Comunidade Nómada Digital pelo destino Luso-Bussaco

A Câmara Municipal da Mealhada está apostada em integrar a primeira vaga de nomadismo digital do país, tirando partido, sobretudo, das características singulares do Luso e do Bussaco.

Para a implementação do destino “Luso – Bussaco Nómada Digital” realiza-se amanhã, dia 12 de outubro, pelas 16h, no Grande Hotel de Luso, um workshop, gratuito, dedicado ao nomadismo digital que procura dar a conhecer o projeto e mostrar as potencialidades do território.

O Município da Mealhada está apostado em afirmar-se no mapa de nomadismo digital com o apoio da “Digital Nomad Association Portugal”, entidade responsável pelo desenvolvimento deste novo modelo de trabalho baseado no trabalho remoto a partir de locais tranquilos e inspiradores para os diversos profissionais.

É esta a mensagem que será passada no workshop: através da partilha de experiências de sucesso, por exemplo do caso da ilha da Madeira, já de referência no panorama mundial, mostrar-se-á como o território mealhadense poderá acolher profissionais de todo o mundo, das mais diversas áreas, constituindo-se como um cluster nesta área do nomadismo digital.