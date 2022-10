Mealhada avança com controlo da “Erva-das-Pampas” em espaços públicos

A Câmara Municipal da Mealhada está a levar a cabo uma ação de controlo da Erva-das-Pampas em diversos espaços do município. Além de ações de erradicação da invasora, o objetivo é sensibilizar a comunidade para os perigos dos “penachos”, como é vulgarmente conhecida, de forma a evitar a sua disseminação.

A Erva-das-Pampas ou penachos (Cortaderia selloana) é uma planta nativa da América do Sul que foi introduzida em vários países como ornamental, devido às suas plumas bastante vistosas. São plantas muito difíceis de controlar, com custos elevados na aplicação de medidas de controlo, sendo, por isso, fulcral a participação de todos no seu controlo.

A ação das equipas da autarquia tem que ser consistente e completa para se conseguir a erradicação. Esta espécie, que compete com a vegetação herbácea e arbustiva autóctone portuguesa, possui elevada resistência ao fogo e ao corte (rebenta após estas intervenções e pode formar flores um ano depois do corte). É, por isso, necessário cortar as plumas, colocando-as em sacos completamente fechados para evitar dispersão das sementes. A raiz deve ser arrancada e as plumas enterradas a uma profundidade entre 40 a 50 cm para que não haja possibilidade de germinação das sementes.

A intervenção junto da comunidade passa por explicar também os efeitos nefastos desta espécie: sendo invasoras, representam uma ameaça à biodiversidade, levando ao perigo de extinção de espécies autóctones. Causam efeitos negativos a nível ambiental, económico e na saúde pública. Formam povoamentos muito densos, que impedem a passagem de pessoas e animais, possuem folhas cortantes, que provocam ferimentos, e flores, que provocam alergias. Não devem, por tudo isto, ser usadas como plantas ornamentais.

Recorde-se que, durante a Semana Ibérica sobre Espécies Invasoras, que decorreu de 21 a 29 de maio de 2022, o Município da Mealhada procedeu ao levantamento das espécies exóticas invasoras por todo o concelho.