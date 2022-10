Município de Cantanhede reconhecido pelo trabalho dirigido aos mais idosos

A Câmara Municipal de Cantanhede recebeu, no passado dia 12 de outubro, o prémio Intervenção Social Sénior 2022, atribuído pela plataforma Cidade Social. Na cerimónia realizada em Óbidos, a autarquia esteve representada pela presidente Helena Teodósio e pela vereadora com o pelouro da Ação Social, Célia Simões.

O 2.º lugar, obtido ex-aequo com os municípios de Esposende e Miranda do Corvo, na categoria de municípios com população entre os 10.001 e 50.000 habitantes, reconhece um conjunto de políticas sociais que fomentam o envelhecimento ativo da população idosa, o combate ao isolamento, numa lógica de complementaridade das medidas implementadas pelas instituições locais.

“Este prémio é o reconhecimento das políticas municipais dirigidas à população mais idosa do concelho que temos vindo a implementar”, considera a presidente da autarquia.

Helena Teodósio adianta que “o Município tem vindo a dinamizar um conjunto de projetos dedicados a esta franja populacional, mais vulnerável e que, por isso, requer um acompanhamento de maior proximidade”, como é o caso do Projeto Philarmonia, Tardes Comunitárias, Universidade dos Tempos Livres, entre outros. Paralelamente, e enquanto investidor social, o Município destaca ainda os projetos Cuidin e VirtuALL – Inovação | Envelhecimento | Qualidade de Vida.



