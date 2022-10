Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro vai viabilizar três projetos

Três projetos, com incidência no desporto e apoio ao centro de recolha animal, mereceram a maioria dos votos da população na edição deste ano do Orçamento Participativo (OP) de Oliveira do Bairro, cujos resultados foram conhecidos no dia 12 de outubro.

Num processo que arrancou com 16 propostas apresentadas, mas apenas 10 cumpriam os requsitos para passar à fase da votação, os participantes acabariam por dar mais votos (256 votos), à proposta de Amílcar Pires Ferreira, com o nome “Barroco Dinâmico”. Trata-se de um projeto para a requalificação do Parque Desportivo da Silveira, em Oiã, através da criação de zonas de lazer e instalação de equipamentos destinados à prática desportiva.

A segunda proposta mais votada foi a de Cristiana Sofia Capela Duarte, que conseguiu 91 votos, para a aquisição de uma “Viatura de Apoio ao Centro de Recolha Animal” do concelho, tendo fechado a contagem a proposta de Miguel Silva Amaral, para a construção de um “Campo de Basquetebol com Arte Urbana”, no Parque Desportivo Municipal, conseguindo 87 votos.

Com estas três propostas, o valor total atinge os 276.250 euros, ficando a sobrar 8.750 euros. Uma vez que a proposta que ficou na quarta posição ascende a 100.000 euros, a autarquia decidiu não contemplar mais nenhum projeto pelo aumento de custo que tal situação comportaria, explicou André Chambel, coordenador do OP de Oliveira do Bairro.



