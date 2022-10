Rally Legends traz carros e pilotos lendários às encostas do Bussaco

O Rally Legends, prova mítica que se realiza na Serra do Bussaco entre 4 e 6 de novembro, será, nesta edição, alargada aos municípios de Mortágua e Penacova, não se centrando apenas no Luso e Mealhada. A prova, que conta com a participação de automóveis e pilotos dos lendários anos 80, esgotou as 80 inscrições, inclusive com 30 equipas internacionais, e tem uma longa lista de espera.

O Bussaco é o grande ícone em torno do qual o Rally Legends acontece e, nesta edição, serão reeditadas algumas das classificativas mais icónicas do rali de Portugal, como o Troço dos Cinco Caminhos, na zona de Penacova. No Rally Legends, os veículos até 1983 serão designados como “Legends Históricos”, mas também haverá espaço para outros veículos que ocuparão as categorias de Legends Míticos, Sport e Open/ Show, sempre sob o olhar atento dos espectadores.

Este Rally será composto por várias secções fechadas bem conhecidas no mundo dos ralis e uma secção mais “citadina” que terá o seu expoente mais alto no dia 5. A prova terá início dia 4 de novembro, com uma partida simbólica junto à Câmara da Mealhada e uma Super Especial, nessa noite, no Vale de Açores, em Mortágua. No sábado, dia 5 de novembro, realizam-se os primeiro, segundo e terceiro troços por terras de Penacova e Mealhada e, já no domingo, realiza-se o quarto troço, culminado o dia com a entrega de prémios no centro do Luso.

Segundo Diogo Ribeiro, do Clube Luso Clássicos, a prova será marcada pela “espetacularidade de automóveis, pilotos e percursos, mas também pelo ambiente familiar e de convívio entre os participantes. “Podíamos alargar o número de participantes, mas não queremos perder o cariz especial que a prova tem. Temos 80 participantes e o que fica é também o convívio, a proximidade e troca de experiências entre aqueles que participam. E por isso é que, no ano seguinte, querem voltar”, afirma o fundador do Clube organizador da prova, referindo ter inscritos pilotos de Espanha, Holanda e Itália, entre outros.

Para os presidentes das autarquias da Mealhada, de Mortágua e de Penacova este evento configura uma vontade comum de promover a região como um destino turístico, tendo como âncora o Bussaco. “Julgamos que uma estratégia turística conjunta, que englobe Bussaco, Mondego e Aguieira, é o caminho certo para um território coeso, mais sustentável e apelativo enquanto destino turístico”, afirmou António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.

“Acreditamos que este projeto a três terá maior visibilidade e impacto na região e no país, seja em termos de impacto económico, seja do ponto de vista turístico”, sublinhou Álvaro Coimbra, presidente da Câmara de Penacova.

Também Ricardo Pardal, presidente da Câmara de Mortágua, que recentemente integrou o Rali de Portugal, aposta num evento com “uma notoriedade enorme que importa consolidar e catapultar em termos nacionais e internacionais”.

Pedro Machado, da Turismo Centro Portugal, presente na apresentação desta sexta edição do Rally Legends, saudou o projeto conjunto e justificou o apoio da Turismo Centro Portugal considerando que o Legends é o tipo de evento que contribuiu para o reforço do posicionamento que a Região Centro pretende alcançar. “É um evento que pode reforçar a marca Bussaco, o turismo histórico, militar e o património, reforçar a gastronomia de toda a região e que é um complemento de outros produtos aqui existentes, como o bem-estar e termalismo, o turismo ativo e de desporto e o turismo religioso”, adiantou.

PROGRAMA

Sexta-feira, 4 de novembro

08h00 às 15h00 – Verificações documentais e técnicas.

15h30 às 17h30 – Apresentação e Partida Simbólica das equipas participantes a partir da Câmara Municipal da Mealhada

18h10 – Entrada do primeiro concorrente no Parque Fechado

20h00 – Super Especial Mortágua no Vale de Açores (Mortágua)

22h30 – Entrada do primeiro concorrente no Parque Fechado (junto ao Grande Hotel de Luso)

Sábado, 5 de novembro

08h30 – Saída do primeiro concorrente do Parque Fechado (junto ao Grande Hotel de Luso)

08h48 – Partida do Rally Legends, primeiro troço (duas passagens) (Algeriz – Luso)

09h13 – Reagrupamento do Rally Legends na Avenida Emídio Navarro (Luso)

11h43 – Entrada do primeiro concorrente no Parque Fechado em Penacova

13h13 – Saída do primeiro concorrente no Parque Fechado na Câmara Municipal de Penacova

13h40 – Partida do 2º Troço – Traçado original Rali Portugal (Penacova – Bussaco)

16h30 – Entrada do primeiro concorrente no Parque Fechado na Avenida Emídio Navarro (Luso)

17h30 – Drink Break com todos os concorrentes na Tenda Legends. Local

21h00 – Partida 3º Troço (duas passagens sem tempos) Boucle “Alfredo César Torres” – Luso

22h30 – Entrada em Parque Fechado (junto ao Grande Hotel de Luso)

Domingo, 6 de novembro

09h15 – Saída do primeiro concorrente do Parque Fechado (junto ao Grande Hotel de Luso)

10h05 – Partida do 4º Troço (duas passagens) (Trezói – Luso)

10h25 – Reagrupamento do Rally Legends na Avenida Emídio Navarro (Luso)

12h55 – Chegada do Rally Legends (entrada em Parque Fechado junto ao Palace Hotel do Bussaco)

13h30 – Almoço junto ao Palace Hotel do Bussaco.

16h30 – Entrega de Prémios na Avenida Emídio Navarro no Luso.