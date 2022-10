SF comemora 10 anos e promete continuar a acompanhar a evolução do mercado imobiliário

Há 10 anos que a SF Imobiliária se assume como mediadora de eleição para dezenas de clientes. Localizada no centro da cidade de Anadia, a SF Imobiliária conta com uma vasta experiência e prima por oferecer um serviço de excelência.

O momento é, pois, de celebração e a festa, para a qual foram convidados clientes e parceiros, aconteceu na segunda-feira, dia 10 de outubro.

O gerente, Sérgio Fontes, assumiu ao JB sentir “muito orgulho deste caminho. São já dez anos de atividade, com alguns altos e baixos, conforme qualquer relação. Conseguimos satisfazer e fidelizar os nossos clientes com a prestação de um serviço de transparência, rigor e honestidade, e pretendemos continuar assim por muitos mais anos”.

No início deste projeto, frisou, o mercado imobiliário estava diferente, “sofríamos também de uma grave crise na banca, a qual afetava diretamente o mercado imobiliário”. O arrendamento “era uma forte componente do nosso negócio, as vendas eram em pequena escala e na sua maioria sem crédito, eram investidores e muitos deles ainda se mantêm connosco até à data de hoje”.

A estratégia da SF Imobiliária “é prestar um serviço cada vez com maior qualidade, continuar a trabalhar com transparência, rigor e honestidade. Queremos continuar a inovar e estar presente junto dos nossos clientes e parceiros”, reforçou Sérgio Fontes, prometendo a clientes e parceiros que a SF Imobiliária continuará a trabalhar “no sentido de melhorar, evoluir e acompanhar a tendência do mercado imobiliário. Podem contar connosco para hoje e para o futuro.”