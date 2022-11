“A Magia do Natal” chega à Mealhada com música e muitas atividades

O programa de Natal do Município tem início no Luso, com a inauguração da iluminação de Natal, este sábado, dia 26 de novembro, e prolonga-se até 8 de janeiro.

O Programa de Natal da Mealhada vai espalhar a sua magia por todo o concelho. Música, com destaque para o concerto com o UHF e o concerto de Ano Novo, mercadinhos, exposições, oficinas, roteiros de presépios, cantares de janeiras e de reis, teatro infantil e leituras de contos, caminhadas e até uma festa dedicada à Juventude Zona 231 integram um programa que procura ser abrangente, quer em termos de público, quer em termos de área geográfica.

O programa de Natal do Município tem início no Luso, com a inauguração da iluminação de Natal, este sábado (26 de novembro), e prolonga-se até 8 de janeiro, dia em que se cantam Reis e Janeiras e em que o Cineteatro Messias recebe o tradicional Concerto de Ano Novo, com o Ensemble da Orquestra Clássica do Centro.

Durante mais de um mês, são muitos os concertos, oficinas, exposições e atividades que procuram “dar vida às ruas e às comunidades, criar um espírito de Natal que apele ao convívio de quem cá reside e à visitação do quem vem de fora”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

Os Mercadinhos de Natal realizam-se no Luso, na Pampilhosa, em Casal Comba e na Mealhada, com o centro da cidade a ser transformado em cenário natalício, estando a chegada do Pai Natal marcada para dia 10 de dezembro, pelas 16h, um pouco antes do acender da iluminação.

O programa conta também com o roteiro de presépios, que procurará guiar as pessoas pelos diversos presépios existentes, com início na exposição de mais de 200 presépios da coleção de Maria Cavaco Silva, patente na Fundação Mata do Bussaco, na exposição “O Presépio visto pelas mãos da arte popular”, no Luso, e passagem pelos presépios de bairro criados pela população, existindo mesmo um presépio vivo apresentado, na tarde de 18 de dezembro, pelo Grupo Cénico de Santa Cristina.

A Biblioteca Municipal da Mealhada, o Centro de Interpretação Ambiental e o Cineteatro Messias serão âncoras do programa, com contos, leituras e oficinas. Logo, no dia 1 de dezembro, o Cineteatro Messias recebe a peça de teatro infantil “O Feiticeiro de Oz”, da companhia Plateia d’ Emoções. E no dia 18, destaque para o concerto do UHF, “Podia ser Natal”, um espetáculo em que a banda mistura temas natalícios com os seus clássicos e em que convida a atuar a Escola de Música da EB2 da Mealhada e a Escola de Música da Associação Jovens Cristãos de Luso. Com sessões à tarde e à noite.

Da programação consta também uma festa dedicada Zona 231, dedicada à juventude concelhia, dia 16 de dezembro, uma caminhada de Natal, no dia 17 de dezembro, o baile de Fim de Ano, na Pampilhosa, e variadíssimas atividades que emergem de coletividades e pessoas individuais. “Temos um programa muito participado, seja por artesãos e associações que complementam as propostas apresentadas pela Autarquia e que fazem com que, verdadeiramente, celebremos o Natal em comunidade”, refere o autarca.

O presidente da Câmara da Mealhada salienta ainda o apoio da autarquia à Tômbola da Aciba, um instrumento de incentivo ao comércio local através do sorteio de prémios aos consumidores. “É um apelo que deixo. Nesta quadra, antes de ir comprar fora, procure no nosso comércio a prenda ideal”, desafia António Jorge Franco.

PROGRAMA

26 de novembro l Luso

Inauguração da Iluminação de Natal

1 dez | 16h I Cineteatro Messias l Mealhada

“O Feiticeiro de Oz”, teatro infantil, pela Plateia D’Emoções

MERCADINHOS DE NATAL

Luso l 27 novembro, 4 de dezembro, 11 dezembro, 18 de dezembro l 10h>17h

Casal Comba (Largo da Igreja) l 8 dezembro l 10h>12h30

11 de dezembro l 10h>13h l Chegada do Pai Natal às 11h

Mealhada l de 10 dezembro a 24 de dezembro

Abertura Oficial | 10 de dezembro | sábado | 15H00 > 20H00

Fim de semana | 15H00 > 20H00

Dias úteis | 17H00 > 19H00

24 de dezembro | 10H00 > 13H00

Barcouço (Jardim Público) l 11 de dezembro l 10h17h l Chegada do Pai Natal às 14h

Pampilhosa (Mercado Municipal) l 18 dezembro | 10h>18h l

Mercadinho Livre da Pampilhosa

Pampilhosa (Mercado Municipal) l 17 e 18 dezembro | 10h>18h

18 dezembro l Presença do Pai Natal às 10h

Mercado de Trocas de Portugal l 18 dezembro l15h>18h

Vacariça (Pavilhão da Casa do Povo) l 17 e 18 dezembro

17 dezembro l 15h l Insufláveis para crianças l Presença do Pai Natal às 14h

18 dezembro l 10h>20h

2 dezembro a 8 janeiro

Roteiro de Presépios – Percurso pelo Roteiro de Presépios

2, 3 e 4 dezembro l Ferraria, Barcouço

Biofestival de Outono – Biofestival conta com workshops, artesanato, animação e degustações diversas, dos cogumelos ao sarrabulho

2 a 22 dezembro |10h>13h e 14h>18h l Biblioteca Municipal da Mealhada

Oficina de Escrita Criativa l “Uma carta para o Pai Natal”

Advento entre Livros e Leituras l calendário do Advento

2 dezembro a 8 janeiro l Fundação Mata do Bussaco

Natal na Mata – Exposição de presépios de Maria Cavaco Silva e de artesãos locais

Inauguração a 2 de dezembro pelas 15h30

2 dezembro a 8 janeiro | 9h-13h e 14h30-17h30 l Luso | Antiga Pensão “Astoria”

“O Presépio” visto pelas mãos da Arte Popular – Exposição de presépios

“O Presépio” visto pelas mãos dos artistas populares – Mostra de presépios da coleção particular de Isabel Correia com cerca de 400 peças

2 dezembro a 7 janeiro | 10h>13h e 14h00>18h00 l Mealhada| Biblioteca Municipal

“O Presépio” visto pelas mãos dos artistas populares – Exposição de presépios

4 dezembro a 18 dezembro | 10h>12h l Fundação Mata do Bussaco

Natal na Mata – A Fundação Mata do Bussaco dinamiza uma “Oficina Mágica em Família”, com atividades para toda a família

5 de dezembro | 9h>13h e 14h30>17h30 l Posto Turismo Luso Bussaco

Criação de Presépios – A artesã Filomena Simões dinamiza uma oficina de criação de presépios em diversos materiais

10 dezembro | 17h l Salão da Filarmónica Lyra Barcoucense – Barcouço

Escola de Música-Lyra – Concerto de Natal dos alunos da “Escola de Música – Lyra”, escola de música da Filarmónica Lyra Barcoucense 10 de Agosto

10 dezembro | 14h l Jardim Municipal da Pampilhosa

Gastronomia Natalícia – Oficina dedicada à elaboração do Morgado do Bussaco

10 dezembro l 16h l Mealhada

Chegada do Pai Natal

10 dezembro | 17h | Mealhada

Coro de Natal – Cânticos de Natal pelo GEDEPA

10 dezembro l 18h l Mealhada

Inauguração da iluminação de Natal

11 dezembro | 10h l Biblioteca Municipal da Mealhada

Natal Saudável e Consciente

11 dezembro | 14h l Concelho

Desfile de Pai Natal Motard

11 dezembro | 17h l Mealhada

Cânticos de Natal – Grupo Regional da Pampilhosa do Botão

12 dezembro | 9h>13h e 14h30>17h30 l Antiga Pensão “Astoria”

“Escritos” de Natal, Leituras por João Rasteiro

14 dezembro | 21h l Biblioteca Municipal da Mealhada

4.ª Feira Clássica em Busca da Felicidade, de Gabriele Muccino – Cinema

15 dezembro | 9h>13h e 14h30>17h30 l Posto Turismo Luso Bussaco

Criação de Presépios – A artesã Anabela Dias-Beldi dinamiza uma oficina de construção de presépios em diversos materiais.

16 dezembro l 16h>19h l Jardim Municipal Mealhada

Animação com Pai Natal

16 dezembro l Casa Municipal da Juventude – Ventosa do Bairro

231 Christmas Party

17 dezembro | 9h às 13h e 14h30>17h30 l Posto de Turismo Luso Bussaco

Cantares de Natal – Cantares de Natal pelo Grupo Folclórico Etnográfico do Brinca-Eiras (Coimbra)

17 dezembro l 10H00>11h30 l Vacariça (Pavilhão da Casa do Povo)

Natal Ecológico – oficina de reutilização de materiais dirigida a crianças e jovens

17 dezembro l 10H30>11h30 l Luso

Animação com Pai Natal

17 dezembro l 16h>19h l Mealhada

Animação com Pai Natal

17 dezembro | 17h l Jardim Municipal da Mealhada

(En)cantar o Natal – Concerto de Natal dinamizado pelo Grupo Coral Magister

17 dezembro | 18h l Jardim Municipal da Mealhada

Caminhada de Natal – Caminhada urbana com adereços de Natal e uma aula coreografada temática de 15 minutos, com início e fim do percurso na Câmara Municipal da Mealhada

17 dezembro | 17h l Mata Nacional do Bussaco

Natal na Mata – Tarde de Fados

17 dezembro | 22h l Vacariça (Pavilhão da Casa do Povo)

Baile de Natal – Com Paulo Soares (teclista)

18 dezembro | 14h30>18h00 l Santa Cristina – Eira da Lapa

Presépio Vivo – O Grupo Cénico de Santa Cristina apresenta o Presépio Vivo

18 dezembro | 16h l Vacariça (Pavilhão da Casa do Povo)

Espetáculo de Circo – International Circus

18 dezembro l 16h>18h l Mealhada

Animação com Pai Natal

18 dezembro l 17h e 21h30 l Cineteatro Messias

UHF – Podia ser Natal – Neste concerto, os UHF juntam os seus clássicos, em acústico, ao cancioneiro internacional de Natal. Este espetáculo tem a particularidade de ter em palco, como convidados dos UHF, a Escola de Música da EB2 da Mealhada e a Escola de Música da Associação Jovens Cristãos de Luso

19 dezembro a 30 dezembro | 10h>12h30 e 14h>16h30 l Centro de Interpretação Ambiental

Natal Ecológico – Oficinas Ambientais para crianças e jovens dos 4 aos 13 anos

19 e 20 de dezembro l Mealhada

Creativity Bus – Estimular a criatividade das crianças a partir dos 6 anos com a arte de pensar com as mãos…

19 dez | 9h>13h e 14h30>17h30 l Posto de Turismo Luso Bussaco

Leituras Livres de Natal – Dia aberto à comunidade que aqui poderá assistir à leitura livre de literatura Natalícia

20 dezembro | 9h>13h e 14h30>17h30 l Posto de Turismo Luso Bussaco

“Natal Local” – Ateliê com a artesã Conceição Machado Costa trabalhará ao vivo, demonstrando a sua arte de construção de peças cerâmicas em barro alusivas ao Natal

21 dezembro | 16h às 20h l Espaço Inovação Mealhada

“Dar Sangue é um Poder” – Colheita de Sangue

21 e 22 de dezembro | 10h>12h30 l Mealhada

Contos de Natal – A BiblioMealhada abre portas para uma atividade de dinamização de contos de Natal

23 dezembro | 15h às 18h l Santa Cristina

Parada de Natal

23 dezembro | 21h30 l Fonte de São João l Luso

Concerto de Natal – Associação Filarmónica de Luso, com a participação da Associação Filarmónica Adriano Soares

25 dezembro a 6 janeiro l Casal Comba

Cantar as Janeiras – Cantares de Janeiras promovidos pelo Rancho Folclórico S. João de Casal Comba

26 dezembro a 6 janeiro l Ventosa do Bairro

Cantar as Janeiras – Cantares de Janeiras promovido pelo Rancho Infantil e Juvenil de Ventosa do Bairro

26, 27 e 29 de dezembro | 10h>12h30 e 13h30>16h30 l Mealhada

Contos de Natal – A BiblioMealhada abre portas para uma atividade de dinamização de contos de Natal

28 a 30 de dezembro l Mealhada

Cantar as Janeiras – Cantares de Janeiras promovidos pelo Grupo Coral Magister

31 de dezembro | 22h l Mercado Municipal da Pampilhosa

Baile de Fim de Ano – Anos 80

6 janeiro l Pampilhosa (Alta)

Recriação dos Cantares das Janeiras realizada, na Pampilhosa, pelo GEDEPA

7 janeiro | 15h às 16h30 l Mata Nacional do Bussaco

Cantar dos Reis

15h | Cânticos de Natal, Ano Novo e Reis – Grupo Regional da Pampilhosa do Botão

16h30 | Recital Gospel – Amazing Arts

8 janeiro | 16h l Mercado Municipal da Pampilhosa

6.º Encontro de Cantadores de Reis e de Janeiras – O Grupo Regional da Pampilhosa do Botão organiza o “6.º Encontro de Cantadores de Reis e de Janeiras”, com a participação de:

– Grupo Folclórico e Etnográfico da Casa do Povo de Condeixa

– Grupo Folclórico da Associação Cultural e Recreativa de Vale Domingos

– Grupo Cénico de Santa Cristina

– Grupo Regional da Pampilhosa do Botão

8 janeiro | 16h l Cineteatro Messias

Concerto de Ano Novo – O concerto de Ano Novo está a cargo do Ensemble da Orquestra Clássica do Centro, com a participação da Soprano Marina Pacheco