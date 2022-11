Águeda volta a ser palco de luz e sonhos este Natal

“Águeda é Natal” arrancou hoje, com o acender das luzes junto ao maior Pai Natal do mundo. Amanhã há Parada de Natal e muito mais, num programa de animação que se mantém até 8 de janeiro.

3, 2, 1… e a cidade iluminou-se! O “Águeda é Natal” arrancou esta sexta-feira, com a cerimónia simbólica do acender das luzes por toda a cidade, cerimónia esta que decorreu no Largo 1.º de Maio, junto ao Maior Pai Natal do Mundo.

“Este evento, que se prolonga até dia 8 de janeiro, é já uma marca de Águeda e uma aposta estratégica na promoção do nosso território, ao mesmo tempo que representa um contributo muito relevante para a dinamização do comércio local”, disse Edson Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda, avançando que na edição de 2022 a autarquia pretende continuar a surpreender os visitantes com muitas novidades. Cerimónia simbólica do acender das luzes aconteceu ao final da tarde desta sexta-feira, dia 18

Águeda manterá dois dos seus grandes ícones como atrações deste Natal, o Maior e o Menor Pai Natal do Mundo: o primeiro, com cerca de 21 metros de altura e iluminado com mais de 250 mil led’s, está colocado, como habitual, no Largo 1.º de Maio, “olhando” a cidade de frente, num convite a todos os que nos visitam a apreciarem as instalações e iluminações que evocam a magia do Natal; o segundo, uma nano-estrutura do artista Willard Wigan, que só poderá ser visualizada através de microscópio (com o “homem das barbas brancas” a caber no buraco de uma agulha), está exposto no Posto de Turismo de Águeda, que neste período terá um horário mais alargado (de terça a sexta-feira, das 10h às 13h e das 14h30 às 20h; e aos sábados e domingos, das 10h às 20h).

As ruas já estão decoradas a rigor, com várias instalações e com os famosos guarda-chuvas que, nesta quadra, fazem brilhar as ruas da cidade. Todos os anos as ruas são iluminadas de forma diferente, sendo que a grande novidade este ano, integrada no projeto RAIL FEST, é a iluminação do Parque de Alta Vila, que será transformado num parque encantado, com luz, cor e magia.

No Mercadinho de Natal, haverá propostas para os mais gulosos e está ainda disponível uma feira de artesanato, sem esquecer os carrosséis e as diversões.

“Sendo de entrada gratuita, pretendemos envolver toda a cidade neste grande evento, que atrai cada vez mais atenções e visitantes de todo o país, que espalham pelas redes sociais as imagens de Águeda, promovendo o nosso território”, continuou Edson Santos, salientando que este investimento que o Município faz na dinamização do “Águeda é Natal”, para além do efeito turístico no concelho, é também “uma boa oportunidade para o comércio local”.

Programa de animação

Depois desta cerimónia simbólica do acender das luzes, a animação continua no fim de semana. Amanhã, sábado, às 16h30, haverá uma Parada de Natal, com mais de 20 figuras do imaginário infantil, como a Branca de Neve e os 7 anões, duendes, soldadinhos de chumbo, Pato Donald, bonecos de neve, esquilos e renas, que serão “liderados” por uma marioneta gigante e acompanhados pela Banda Castanheirense e que percorrerão algumas das principais ruas da cidade até se “encontrarem” com o Maior Pai Natal do Mundo, no Largo 1.º de Maio.

Os Mimo’s Dixie Band vão fazer das suas tropelias no dia 10 dezembro, nas ruas e avenidas da cidade, com duas performances agendadas para as 15h e as 16h.

O Parque de Alta Vila “concentrará” algumas das animações de rua, com a atividade “Gnomos no Parque”, que irá acontecer nos dias 17, 22, 23 e 26 de dezembro, bem como com um concerto de Talita Cayolla, no dia 23 (16h), na Capela do Parque. Do programa constam algumas iniciativas como uma oficina de criação de decorações de Natal (dia 3 de dezembro, no Salão de Chá); uma cozinha de Natal Multicultural (dia 23, às 15h), a projeção do filme “The nightmare before Christmas” (dia 26 de dezembro, às 21h) e a leitura de contos tradicionais portugueses (dia 27 de dezembro, às 21h) estes últimos no Edifício das Residências Artísticas.

A par de toda a dinâmica de rua, o programa preparado pelo Município de Águeda para este período engloba iniciativas nos vários equipamentos municipais. No Centro de Artes de Águeda, haverá “Sinais de Pausa”, dança (esta sexta-feira, dia 18, às 21h30); “O meu avô consegue voar”, teatro de marionetas (20 de novembro, 17h); Concerto Santa Cecília, pelo Conservatório de Música de Águeda (27 de novembro, 17h); Zoo Story, teatro (9 de dezembro, 21h30); Chefe Silva, no âmbito do Ciclo “Quinta às 7” (15 de dezembro, 19h); “Diogo”, de Luís Franco-Bastos (17 de dezembro, 21h30); e “Ficar para ver estrelas” (18 de dezembro, 17h).

Já na Biblioteca Municipal Manuel Alegre, no âmbito da rubrica “Porque hoje é sábado”, sempre às 11h, está prevista a oficina e conto de Pedro Seromenho, intitulada “Velhos são os trapos”, (19 de novembro); a oficina para famílias “Natal! Natal!” (3 de dezembro); “Uma história de Natal no centro da Terra”, por O Som de Algodão (10 de dezembro); A Mala do Malaquias: o presente perfeito (17 de dezembro).

Está agendado também um recital com João Paulo Moreira (piano), integrado no Ciclos de Lua Nova, série internacional de recitais de piano e música de câmara, no Museu da Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro (26 de novembro, 18h).

O Coro da Cruz Vermelha de Águeda vai apresentar o espetáculo “Cantando o Natal” em três momentos: no dia 10 de dezembro, às 21h30, na Igreja Matriz de Aguada de Cima; no dia 16 de dezembro, às 21h30, na Igreja Matriz da Borralha; e dia 18 de dezembro, às 16h, na Igreja Matriz de Barrô.

Em termos desportivos, destaque para o “Natal com Desporto – Caminhada, Corrida e Cicloturismo”, marcado para dia 18 de dezembro, às 10h, na Praça do Município, e uma hora depois, haverá uma aula de zumba, no Largo 1.º de Maio.