Bombeiros de Oliveira do Bairro “mais ricos” em noite de S. Martinho

Os Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro tiveram fortes razões para celebrar o S. Martinho, na passada sexta-feira. A data fica marcada pela promoção de quatro estagiários, pela assinatura para a formalização da segunda Equipa de Intervenção Permanente (EIP) e pela apresentação da nova ambulância, em grande parte financiada pela população na Caminhada Solidária Noturna do verão passado.

Os bombeiros em parada, convidados e familiares receberam os novos quatro elementos, promovidos agora a bombeiros de 3.ª, num momento simbólico que antecedeu a apresentação da nova viatura da corporação, uma ambulância de socorro que na véspera chegou ao quartel, “fruto também da contribuição de todos na caminhada solidária em setembro, e que permite substituir uma outra viatura acidentada”, lembrou o comandante Marco Maia, que cumprimentou e felicitou os novos quatro operacionais.

O presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, Nunes Cardoso, disse que os bombeiros ficam agora “mais ricos” com estes novos elementos, com a assinatura do contrato de trabalho para a nova EIP e com a nova viatura.



