Câmara atribui 60 mil euros para o Carnaval de 2023

A Câmara da Mealhada aprovou, por unanimidade, em reunião de Executivo Municipal, os apoios a conceder à Associação de Carnaval da Bairrada (ACB) e escolas de samba para a realização do Carnaval 2023. A autarquia atribuiu 24 mil euros à ACB e 36 mil euros às quatro escolas que habitualmente participam nos desfiles.

O protocolo com a Associação de Carnaval da Bairrada estabelece a atribuição da comparticipação direta de 24 mil euros bem como o apoio logístico por parte da Autarquia, nomeadamente montagem e desmontagem das vedações do recinto, grades e bilheteiras, limpeza do recinto antes e depois dos desfiles e do exterior da tenda depois dos espetáculos, entre outras necessidades.

Da parte da ACB, fica a responsabilidade de organização das festividades do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada de 2023, que inclui os desfiles de escolas de samba de Domingo Gordo e Terça-feira de Carnaval. Inclui também a organização conjunta do Carnaval de Palmo e Meio de 2023, um desfile dedicado às crianças de escolas e instituições particulares de solidariedade social do concelho.

O protocolo salvaguarda ainda a possibilidade de atribuição de 24 mil euros a título extraordinário no caso das condições climatéricas adversas não permitirem a realização de um ou dos dois desfiles.

O Executivo Municipal aprovou ainda os protocolos tripartidos com a ACB e cada uma das escolas de samba que participam nos desfiles: Grémio Recreativo Escola de Samba Batuque, Grupo Recreativo Escola de Samba Real Imperatriz, Sociedade Mangueirense – Associação Cultural e

Grupo Recreativo Escola de Samba Amigos Da Tijuca.

A comparticipação financeira total às escolas de samba que participem nos desfiles do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada, do ano de 2023, terá o valor máximo de 36 mil euros, sendo o valor para cada uma das escolas encontrado em função do número de figurantes das mesmas.