Câmara de Águeda apoia esterilização de animais de companhia

A Câmara Municipal de Águeda está a promover uma campanha de esterilização de animais de companhia (cães e gatos), sendo que as candidaturas a apoio devem ser efetuadas até ao dia 18 de novembro.

Com esta medida de saúde pública, pretende-se contribuir para o controlo da reprodução animal (que pode resultar na diminuição da população de animais alojados nos Centros de Recolha Oficial – CRO) e atuar de forma preventiva relativamente ao abandono dos animais, sensibilizando ainda os Munícipes para a proteção e bem-estar dos animais.

Esta campanha resulta de uma candidatura da Câmara de Águeda ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), no âmbito de um programa promovido pelo Governo, que fixa em 26 mil euros o limite máximo de apoio financeiro para cada Município, definindo os seguintes valores por animal: 72 euros para esterilização de cadelas; 40 euros para cães; 46 euros para gatas e 20 euros para gatos.

Podem candidatar-se a este apoio financeiro pessoas residentes no concelho de Águeda que tenham efetuado a esterilização do seu animal de estimação entre 1 de outubro de 2021 e 30 de setembro de 2022 (limitado a um animal por detentor), de forma presencial na Câmara Municipal, por correio registado ou através de correio eletrónico.

O requerimento (que deverá ser devidamente preenchido e assinado), está disponível na página do Município na Internet (www.cm-agueda.pt), devendo ser acompanhado dos seguintes documentos: identificação do animal de companhia, com declaração de esterilização e data (DIAC); comprovativo de pagamento (fatura com NIF); comprovativo de residência (morada fiscal) do requerente no município; comprovativo de IBAN (para transferência).

Refira-se que esta é uma das medidas implementadas pelo Município de Águeda com vista à defesa dos princípios de proteção e bem-estar animal e que têm por objetivo minimizar comportamentos de risco, desincentivar o abandono e contribuir para o controlo da população animal no concelho, considerando que o número de animais acolhidos pelo Centro de Recolha Oficial de Águeda é muito elevado, com uma taxa de ocupação superior em 90% à sua capacidade efetiva.

A par desta campanha concreta, a Câmara de Águeda tem desenvolvido, desde 2019, programas de controlo de animais errantes, que são retirados da rua e encaminhados para adoção e que se traduziram na esterilização de mais de 340 animais, entre cães e gatos, até final de 2021.

Para mais informações sobre esta campanha, os interessados devem contactar os serviços da Câmara Municipal, através do cro.agueda@cm-agueda.pt ou 234 644 264.