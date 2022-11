Cantanhede recebe Jornada Mundial da Juventude Diocesana 2022

A Jornada Mundial da Juventude Diocesana 2022 terá lugar no próximo dia 20 de novembro, no município de Cantanhede, dia em que se assinala o Dia Mundial da Juventude.

Este é um dos eventos preparatórios para a Jornada Mundial da Juventude que, de 1 a 6 de agosto de 2023, vai trazer a Portugal e mais concretamente a Lisboa, centenas de milhares de jovens de todo o mundo para um encontro com o Papa Francisco.

Assim, no domingo, dia 20, o Pavilhão Marialvas vai receber, a partir das 14h30, jovens de toda a Diocese de Coimbra para uma tarde dedicada à reflexão e à oração, mas onde não faltará também muita música com a participação de um DJ e artes performativas, num evento que resulta de um convite endereçado pelo Papa Francisco aos jovens para viverem a efeméride nas suas dioceses.

A apresentação pública da Jornada Mundial da Juventude Diocesana de Coimbra foi realizada na tarde do passado dia 3 de novembro, no salão nobre dos Paços do Concelho de Cantanhede, município que decidiu acolher desde a primeira hora, este evento e que está disponível para acolher. os jovens de todo o mundo que estejam no país, no verão de 2023, para participar no maior encontro de jovens mundial.

Em conferência de imprensa, a edil de Cantanhede, Helena Teodósio, não só destacou a “relevância sociocultural do evento” que serve de preparação da Jornada Mundial da Juventude, como também o considerou “um acontecimento com uma dimensão simbólica, fortemente mobilizadora dos jovens para o exercício de uma cidadania ativa na defesa da justiça e do respeito pelos direitos de todas as pessoas, independentemente da sua condição, raça ou género”.

