Cantares do Silveiro deixam os palcos 36 anos depois

Não foi uma decisão fácil. Foram mais de mil atuações em vários cantos do país e do mundo nestes 36 anos de música.

Oliveira do Bairro

Foi no Silveiro (Oiã) que nasceram e foi ali que terminaram. O Grupo de Cantares do Silveiro fez a última atuação em setembro passado, nos festejos em honra de Nossa Senhora das Dores.

O anúncio do fim do grupo doeu – e de que maneira – principalmente para aquele bom punhado de amigos que foram mantendo os holofotes para a preservação e divulgação da música tradicional popular.

Foram 36 anos de palcos, mais de mil atuações, no país e em vários cantos do mundo, que a história certamente não esquecerá.

Não foi uma decisão fácil para os onze elementos que atualmente compunham o Grupo de Cantares do Silveiro. Paulo Martins, diretor musical e elemento do grupo, fala de “uma carga emocional elevadíssima”, mas confessa que a falta de saúde de alguns elementos foi a razão principal para esta decisão.

O JB falou com todos os elementos deste grupo do concelho de Oliveira do Bairro e conta a história destes 36 anos. Leia tudo aqui ou na edição impressa de 24 de novembro.