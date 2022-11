Estado comparticipa 15 por cento da obra para novos Paços do Concelho da Mealhada

Comparticipação do Estado chega aos 850 mil euros, numa obra que ronda quase 6 milhões de euros.

As obras para o novo edifício dos Paços do Concelho da Mealhada já estão em marcha e, na passada segunda-feira, viram assegurado um importante apoio do Estado para a sua concretização.

O secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, Carlos Miguel, esteve na Mealhada e rubricou o contrato-programa para a construção daquele novo edifício, prevendo uma comparticipação de cerca de 850 mil euros, cerca de 15% do valor elegível da obra, que ronda os 5,5 milhões de euros.

Antes de uma visita às obras, no decorrer da cerimónia pública, o presidente da Câmara da Mealhada, António Jorge Franco, começou por elogiar a atitude “sempre presente” do governante neste processo. “A obra já se vê e com a assinatura deste contrato-programa conseguimos antever um futuro melhor para o concelho da Mealhada”, destacou.

Dando nota de que o secretário de Estado mostrou “empenho” e ouviu as preocupações da autarquia, António Jorge Franco – recordando que o projeto remonta a 2005, na presidência de Carlos Cabral, num investimento que depois foi sucessivamente adiado – agradeceu o facto desta obra fazer parte agora das prioridades do Governo.

Com o investimento total a rondar os 6 milhões de euros, o edil mealhadense garantiu, por isso, que voltará a procurar mais apoio do Estado. “Não estranhe que lhe voltemos a bater à porta a pedir mais apoio (…). É essa a nossa obrigação para com a população da Mealhada: procurar, insistir, conseguir soluções para o bom governo desta autarquia”, completou.

António Jorge Franco aproveitou a oportunidade para chamar a atenção do governante para outra obra prioritária no concelho, que precisa de intervenção urgente, que é o edifício municipal onde funciona o Tribunal da Mealhada. “É um edifício histórico, mas que apresenta graves deficiências e necessita de obras urgentes. Temos já um projeto de intervenção e iremos dar início à primeira de três fases da obra. É mais um projeto avultado a que teremos que dar resposta para benefício da população e contamos com o Governo para nos apoiar”, apontou.

Em resposta, o secretário de Estado referiu que a obra para o edifício do Tribunal da Mealhada “é perfeitamente integrada naquilo que é o PT 2030. E pode começar já a bater à porta da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, assim o projeto tenha as valências da sustentabilidade que hoje a lei obriga”, concluiu o governante.