Cerca de uma centena de ex-alunos do Liceu de Cantanhede reuniram ontem, dia 5 de novembro, em Cantanhede, num encontro marcado pela emoção e no qual também participaram três antigas professoras.

Foi em 1972, há precisamente 50 anos, que estes alunos “inauguraram” o primeiro liceu público de Cantanhede, nas antigas instalações do Colégio Infante de Sagres, onde, atualmente, funciona a Escola Técnico Profissional.

António Lourenço, funcionário da empresa municipal INOVA, foi o mobilizador deste primeiro encontro, no qual marcaram presença ex-alunos radicados de norte a sul do país, entre médicos, empresários, músicos, professores universitários e quadros da Função Pública. Houve quem viajasse propositadamente da Suíça para participar no encontro, que passou também por uma visita à vila de Ançã.

A comitiva foi recebida nos Paços do Concelho pela presidente do Município, Helena Teodósio, que destacou o impacto que, à data, teve a abertura do primeiro liceu público em Cantanhede. “É um prazer receber-vos e ver esta manifestação de respeito pelo passado”, referiu a autarca, que depois fez uma pequena radiografia de um concelho “em fase de grande desenvolvimento”, com quatro zonas industriais com uma dinâmica assinalável.

“Mas um concelho não pode viver apenas da atividade económica. A qualidade de vida, seja do ponto de vista ambiental, seja através de uma boa rede educativa, é determinante para a fixação de pessoas”, vincou.

Depois da receção nos Paços do Concelho, a comitiva seguiu para a vila de Ançã para uma visita guiada pela Rota do Bolo de Ançã, oferecida pela Junta de Freguesia. O almoço comemorativo realizou-se, depois, na Quinta da Sobreira.

Refira-se que o Liceu antecedeu a Escola Secundária de Cantanhede, constituída em 1975 e que atualmente funciona nas instalações da sede do Agrupamento de Escolas Lima-de-Faria.