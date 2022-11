Festival Hu’morde-me atraiu mais de 1.400 pessoas ao Quartel das Artes

Festival terminou no passado sábado com o auditório do Quartel das Artes lotado.

A edição deste ano do Hu’morde-me – Festival de Humor de Oliveira do Bairro terminou no passado sábado, dia 12 de novembro, com o auditório do Quartel das Artes Dr. Alípio Sol lotado, para assistir ao espetáculo de stand-up comedy “Processo”, do comediante Diogo Batáguas.

Pelo festival passaram nomes como Rodrigo Marques, com o seu novo espetáculo de comédia “Paz de Darwin”, e Hugo van der Ding, que subiu ao palco com Ana Markl e Tiago Ribeiro, para apresentarem ao vivo a rubrica da Antena 3 “Vamos Todos Morrer”. Aos três animadores juntaram-se os convidados especiais, Lena d’Água e o Noiserv.

Para além dos espetáculos acima referidos, o Quartel das Artes contou ainda com a transmissão do filme “Curral de Moinas: Os banqueiros do povo”, que inaugurou esta 5.ª edição do Hu’morde-me, no passado dia 4 de novembro. Com João Paulo Rodrigues e Pedro Alves no papel das conhecidas e cómicas personagens de Quim Roscas e Zeca Estancionâncio, este filme atraiu um total de 400 pessoas a Oliveira do Bairro.

Lília Ana Águas, Vereadora da Cultura do Município de Oliveira do Bairro, entidade promotora do evento, fez o balanço desta edição, confirmando o “sucesso do Hu’morde-me 2022, que se traduziu nas mais de 1.400 pessoas que, ao longo dos quatro dias deste festival, visitaram o nosso auditório e desfrutaram de um cartaz diferenciado, com atuações de grandes artistas portugueses e internacionais, em estilos humorísticos diversos”.

Ainda de acordo com Lília Ana Águas, o Festival de Humor, que se assume como “uma marca cultural importantíssima para o concelho de Oliveira do Bairro”, “tem vindo a evoluir ao longo das cinco edições já realizadas, atraindo, cada vez mais, públicos de outras regiões”.

Recorde-se que nas edições anteriores do festival, entre 2018 (ano da sua estreia) e 2021, passaram nomes como Bruno Nogueira, Herman José, Eduardo Madeira, Fernando Alvim, Nuno Markl, Vasco Palmeirim, Salvador Martinha, Fernando Rocha, António Raminhos, Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce) e David Cristina, Dário Guerreiro, Luana do Bem, entre outros.