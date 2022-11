Jogos terapêuticos para idosos mostram resultados e querem chegar à Bairrada

Ainda numa fase embrionária, o Programa Neuroágil da marca AGILidades começa a dar os primeiros passos nos municípios de Leiria e Pombal e, segundo a oliveirense Marlene Rosa (investigadora e coordenadora, a residir no concelho de Anadia), tem todas as condições para ser replicado nos municípios da Bairrada, até porque Oliveira do Bairro e Anadia foram pioneiros na região na implementação do projeto-mãe: designado de AGILidades.

Ainda numa fase piloto, o Programa Neuroágil tem como alvo preferencial a pessoa com demência, apesar de poder atuar quer na intervenção nestas pessoas com diagnóstico, quer na prevenção.

“Pretendemos dar uma resposta de qualidade centrada no jogo e na gamificação”, avança Marlene Rosa, revelando que o projeto é desenvolvido num espaço híbrido (espaço que vai dar uso ao jogo analógico mas que terá também alguma tecnologia gamificada, como a realidade aumentada), sendo a grande novidade o facto deste programa permitir à equipa “recolher biomarcadores – dados através de EEG – eletroencefalograma enquanto a pessoa está a ser intervencionada, mas também das frequências cardíaca e respiratória e análise do cortisol para avaliar níveis de stress e de ansiedade, tudo numa ligação perfeita entre o que é o nosso trabalho e a ciência”, acrescenta a investigadora.

“Com este programa pretende-se criar um espaço físico híbrido, rodeado de profissionais com formação avançada, que permita uma experiência avassaladora de bem-estar e encontro com as capacidades reminiscentes”, uma vez que, como destaca, “o bem-estar é o objetivo último até porque nestas questões de processo demencial não se pode ter como pressuposto a reversão.

