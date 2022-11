“Madagáscar, Uma Aventura Musical” chega à Mealhada no próximo dia 5 de novembro, com a chancela da Yellow Star Company. Às 16h, o Cineteatro Messias vai receber Alex, o Leão, Marty, a Zebra, Melman, a Girafa, Glória, o hip-hipopótamo e, claro, aqueles hilariantes, conspiradores pinguins!

Baseado no filme de animação da DreamWorks, Madagáscar, uma Aventura Musical, conta a história de um grupo de amigos inseparáveis, que escapam de sua casa no zoológico do Central Park, em Nova Iorque, e se deparam com uma viagem inesperada ao mundo insano de Madagáscar.

Repleto de personagens divertidas e aventureiras, Madagáscar deixa o público sem escolha a não ser… “Move It, Move It!”.

Face à elevada procura, foi entretanto aberta uma nova sessão, no mesmo dia, às 18h.

Os bilhetes para este espetáculo para toda a família custam 10 euros e estão à venda na bilheteira do Cine Teatro Messias e em ticketline.pt .