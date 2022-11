Maior Árvore de Natal de Portugal ilumina-se esta quinta-feira, dia 1, em Aveiro

Iluminação de Rua, a Casa do Pai Natal, a Magia do Natal e o Sabores com Tradição entre os principais destaques desta edição de “Boas Festas em Aveiro”.

O “Boas Festas em Aveiro” regressa no dia 1 de dezembro com um programa para famílias que se estende até 10 de janeiro, celebrando assim, o Natal e a Festa de São Gonçalinho.

A abertura desta edição 2022/23 será feita, como já é tradição, com o acender da Iluminação de Rua e da Árvore de Natal com um espetáculo piromusical, no Cais da Fonte Nova, esta quinta-feira, às 17h30.

A ligação da iluminação de Natal da Cidade e da maior Árvore de Natal de Portugal, será acompanhada simbolicamente pelo soar natalício inédito e em simultâneo dos sinos de cinco torres sineiras do centro histórico. Haverá ainda o desfile de Natal em barcos moliceiro, acompanhado pelo espetáculo “Estrela da Arte”. Este momento, será coroado com um espetáculo piromusical, seguido da abertura da Casa do Pai Natal com a Parada de Natal.

Principais destaques

O Cais da Fonte Nova vai acolher a Casa do Pai Natal – Espelho Mágico onde poderá ser entregue a Carta ao Pai Natal. De segunda a sexta-feira – das 17h às 20h, aos sábados, domingos e feriados das 11h às 20h e no dia 24 de dezembro das 11h às 16h.

Na presente edição do “Boas Festas em Aveiro”, as propostas de Natal são variadas e passam por um Espetáculo de Videomapping, Concertos de Boas Festas nas igrejas de Aveiro, Contos Encantados em vários espaços municipais, Magia de Natal com espetáculos para toda a Família no Centro de Congressos, Artes de Rua e exposições nos Museus de Aveiro.

Os Concertos de Boas Festas têm início no dia 2 de dezembro na Igreja da Vera Cruz com Sacro Natività | Vox Angelis, a 3 de dezembro será a vez da Sé de Aveiro, com o Grande Coro pelos Coros de Aveiro, a 7 de dezembro, na Igreja de Misericórdia, Noite de Luz, a 10 de dezembro, na Igreja das Carmelitas, “A Noite de Natal” pelo MPMP – Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa e a fechar, a 16 de dezembro, na Igreja do Carmo, o Concerto de Natal, pelos Cupertinos.

Uma das principais novidades deste ano é o programa “A Magia do Natal” com a apresentação de quatro espetáculos para toda a família que vão fazer sonhar, sempre às 18h30, no Centro de Congressos de Aveiro, nos dias 19 de dezembro com “Maria, a Neta de Nicolau. O Musical”, a 20 de dezembro “Álbum de Família: A Prenda Ideal. Concerto Encenado”, no dia 26 de dezembro com “Circo Mágico de Natal” com direção artística de Jonatas Cardinalli e 27 de dezembro “Alice no País do Natal”.

O programa “Boas Festas em Aveiro” inclui, ainda, o Concerto de Ano Novo, pela Orquestra Filarmonia das Beiras, no dia 1 de janeiro, pelas 18h, e o Concerto de Reis, pelo Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro, no dia 6 de janeiro, pelas 21h30, ambos no Teatro Aveirense.

Artes de Rua, exposições e degustações

A ligar todas estas ações haverá Artes de Rua, que vão acontecer de 2 a 24 de dezembro, em três percursos na cidade: Estação – Praça Joaquim de Melo Freitas | Largo Dr. Jaime Magalhães Lima – Rua Homem Cristo | 5 Bicas – Praça 14 de Julho. As Artes de Rua vão envolver vários tipos de performances, desde o circo, o teatro de rua, e música. Na música, apresentações mais tradicionais com os grupos de cantares de Aveiro e coros, outras menos tradicionais como a Bossa Nova, Jazz, Gospel.

Para além das ações de índole predominantemente natalícia, também haverá Exposições a decorrer nos espaços municipais: Galeria da Antiga Capitania, Eurico Gonçalves: Narrativas de Sonhos, Museu Arte Nova, A Grafia da Natureza, no Museu de Aveiro / Santa Joana, na sala de exposições temporárias, Pedro Calapez, Deste Espaço Luminoso e Obscuro, na Galeria da Pedra, Arte Contemporânea – Coleção Aveiro e, no Museu da Cidade, Exposição São Gonçalinho: O Nosso Menino.

O Roteiro dos Templos de Aveiro: Visita Guiada ao Património Religioso da Cidade, também, faz parte do Boas Festas em Aveiro. Os interessados devem fazer as suas inscrições através do email: museusdeaveiro@cm-aveiro.pt.

As Feiras que acontecem durante o ano vão continuar a acontecer durante o período do “Boas Festas em Aveiro”, nos chamados Mercados de Natal.

De 2 de dezembro a 10 de janeiro de 2023, na Estação, às sextas, sábados e domingos, entre as 16h30 e as 18h, haverá “Provas e Degustações”, um MOMENTO BAIRRADA – uma região cheia de aromas e sabores, uma experiência de degustação de Vinho Licoroso Bairrada com Ovo Mole de Aveiro pelo valor de 4 euros por pessoa, organizado pela Bairrada Terras de bem-viver (Rota da Bairrada e Comissão Vitivinícola da Bairrada), e APOMA (Associação de Produtores de Ovos Moles de Aveiro).

Aveiro, Sabores com Tradição

“Aveiro, Sabores com Tradição” é uma aposta da Câmara de Aveiro na promoção da Cidade e do Município enquanto destino de referência no panorama gastronómico nacional. A realizar-se de 1 de dezembro a 10 de janeiro, esta é uma marca distintiva para todo o ano nos restaurantes aderentes, que são convidados a criar um menu atrativo de pratos confecionados com produtos locais identitários, que perpetuem na memória os sabores da cozinha tradicional aveirense.

Dos menus constarão as melhores iguarias de Aveiro, tais como, Bolos de Bacalhau e Espetadas de Mexilhão, Sopa de Enguias, de Peixe ou Chora/Canja de Bacalhau, Caldeirada de Enguias ou Peixe, Leitão ou Chanfana, Ovos-Moles ou Cavacas, sempre com Vinho ou Espumante da Região da Bairrada, a região de excelência vinícola de Aveiro, terminando com a já mística “Bandeja de digestivos Aveiro”, constituída pelos Licores de Alguidar e Aguardentes Bairrada.

Festas de São Gonçalinho de Aveiro

As Festas de São Gonçalinho de 6 a 10 de janeiro de 2023, como habitualmente, marcam o encerramento dos festejos, com programa próprio, que é da responsabilidade da Mordomia de São Gonçalinho. A Câmara Municipal de Aveiro é entidade parceira deste evento.

De destacar que a Programação assenta predominantemente em artistas, agentes e tecido associativo do setor cultural e criativo atuante em Aveiro.

Exposição “São Gonçalinho: O Nosso Menino”

A Câmara Municipal de Aveiro, celebrando os 760 anos sobre a morte de São Gonçalo de Amarante, terá patente no Museu da Cidade uma exposição que lhe é dedicada. Aveiro, que o adota como São Gonçalinho, viu o seu culto difundido quer pelos dominicanos, ordem a que pertenceu, quer pelo sentir do povo, atento e beneficiário dos seus múltiplos milagres.

Assim, no próximo dia 3 de dezembro, pelas 16h30, será inaugurada, a exposição “São Gonçalinho: o Nosso Menino”, num momento que contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves.

“São Gonçalinho: O nosso Menino” é uma mostra constituída por pintura, escultura, gravura e vários elementos etnográficos, provenientes dos acervos dos museus de Aveiro, das paróquias da Glória e da Vera Cruz, de coleções particulares e de diversas entidades, como a Mordomia de São Gonçalinho ou o Rancho Folclórico do Rio Novo do Príncipe.

Esta exposição procura evidenciar o grande valor identitário das particularidades do seu culto aveirense, um património imaterial do maior relevo, preservando e dando a conhecer tradições locais e atestando a profundidade e focos de origem da devoção que lhe é prestada.

A mostra estará patente até ao dia 29 de janeiro.