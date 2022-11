MRC Bairrada conquista primeira vitória

Depois de um empate e uma derrota, a equipa da Aldeia do Rugby foi mais forte do que a formação de Santarém e ganhou por 26-23.

No futebol e na Liga 3, o Anadia saiu de Fafe com uma derrota que não merecia, pois os justiceiros chegaram à vitória na sequência de um pontapé de penalty inexistente.

No basquetebol, o Sangalhos averbou a 7.ª derrota consecutiva, na casa do CD Póvoa, por 80-46. Exceção ao primeiro período, os poveiros foram sempre superiores, frente a um conjunto bairradino limitado pelas lesões e falta de soluções no banco.

Para o Campeonato SABSEG, depois de ter ganho fora, o Oliveira do Bairro voltou a perder em casa, desta vez frente ao Pampilhosa, adiando assim o assalto ao top 4, estando agora a 4 pontos desse objetivo.

Os ferroviários repartem o terceiro lugar com o Águeda. Os Galos alcançaram excelente empate sem golos no terreno do Estarreja, segundo classificado.

O Fermentelos, depois do empate caseiro com o Alba, foi passear a casa do Valonguense, impondo ao seu adversário uma mão cheia de golos e tem agora seis pontos de vantagem para o Estarreja. Grande resposta.

Quem não consegue encontrar o caminho é a LAAC, que perdeu mais uma vez, agora no terreno do Alba, ostentando a lanterna vermelha.

Este domingo disputou-se a 3.ª eliminatória da Taça Distrito de Aveiro com a presença das equipas da 1.ª e 2.ª Divisão. A jogar em casa, o Bustos eliminou o São Roque, adversário que ainda não tinha conhecido a derrota esta temporada.

Quem também esteve em grande foi o VN Monsarros, que ganhou no terreno do Macieirense.

Mal no campeonato, bem na Taça. O Mealhada, em casa, derrotou nas grandes penalidades o Romariz, depois de um empate a dois golos.

No dérbi concelhio, Juve Force e Calvão chegaram ao tempo regulamentar empatados a um golo. Na lotaria dos penaltis, a equipa do Calvão levou a melhor.

O Santo André ficou pelo caminho no terreno do Relâmpago Nogueirense.