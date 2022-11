Prémio de mérito social para Oliveira do Bairro

Oliveira do Bairro é o primeiro Município do distrito de Aveiro e o segundo a nível nacional a receber este galardão.

O Município de Oliveira do Bairro foi galardoado com a Bandeira de Mérito Social da Associação Nacional de Gerontologia Social (ANGES), pela intervenção da autarquia junto das populações mais vulneráveis e pelo apoio aos mais necessitados, às famílias e às instituições, avançou a autarquia na passada sexta-feira.

O mais alto galardão atribuído pela ANGES foi entregue durante o encontro de diretores técnicos do Distrito de Aveiro, promovido por esta associação, que decorreu naquele dia, no Auditório do Espaço Inovação, em Vila Verde, Oliveira do Bairro.

Na sessão de abertura da iniciativa, que teve como tema “Sustentabilidade das organizações sociais”, Lília Ana Águas, vereadora do pelouro da Idade Maior do Município de Oliveira do Bairro, destacou a importância que teve a decisão de se criar, há cinco anos atrás, um pelouro específico para a temática do envelhecimento, centrado no respeito e na dignidade da pessoa idosa, que tem também em consideração todos aqueles que cuidam dos nossos seniores. “Em Oliveira do Bairro, também cuidamos dos cuidadores”, destacou a autarca.

Lília Ana Águas fez questão de, mais uma vez, manifestar a sua “enorme gratidão” a todos os profissionais que, durante a pandemia, “estiveram nas instituições a proteger os nossos pais e os nossos avós”, com grande sacrifício pessoal e enorme espírito de missão.

Na mesma ocasião, o presidente da ANGES deixou um agradecimento ao Município de Oliveira do Bairro pela colaboração na organização da iniciativa, explicando que “só com autarquias dinâmicas e empenhadas é possível concretizar estes eventos”.

Ricardo Pocinho reconheceu ainda que “o Município de Oliveira do Bairro tem uma abertura e uma sensibilidade para estas temáticas que nos dão esperança”. “Vocês são os causadores do aumento da esperança de vida dos nossos idosos (…) e, em muitos casos, a sua última família”, acrescentou.

Sobre a Bandeira de Mérito Social atribuída à autarquia oliveirense, Ricardo Pocinho referiu que Oliveira do Bairro é o primeiro Município do distrito de Aveiro e o segundo a nível nacional a receber o galardão.

Recorde-se que em julho passado, o Município de Oliveira do Bairro foi reconhecido como uma “Autarquia Amiga das Pessoas com Demência”, pelo projeto AGILidades.

Em setembro de 2021, a Câmara foi distinguida como uma das autarquias “que adotam as melhores práticas e medidas de apoio em benefício dos cuidadores informais”. A distinção foi alcançada no âmbito da 1.ª edição da iniciativa “Rede de Autarquias que Cuidam dos Cuidadores Informais”, lançada pelo Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais.